Accord entre Dortmund et Thorgan Hazard

Le manager du Borussia Mönchengladbach, son club actuel, avait déjà fait savoir il y a quinze jours que le Belge ne prolongerait pas son contrat.

"Il me reste un an de contrat et j'avais déjà dit que j'aurais aimé passer à une nouvelle étape dans ma carrière, découvrir autre chose", a expliqué Hazard. "On attend que les clubs se mettent d'accord, il y a encore des négociations en cours a précisé Hazard. "Je suis d'accord avec Dortmund donc ce n'est plus à moi d'agir maintenant."

En cinq saisons en Bundesliga avec 'Gladbach', le frère d'Eden a disputé 144 matches au cours desquels il a inscrit 30 buts et délivré 34 passes décisives.