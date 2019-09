L'Espagne en finale au bout du suspense !

Après avoir compté jusqu'à 11 points de retard dans le troisième quart-temps (39-50), la Roja s'est réveillée en attaque grâce à un immense Marc Gasol, auteur de 33 points et de lancers francs cruciaux en fin de rencontre. A noter aussi les 19 points et 12 passes décisives de Ricky Rubio, et les deux tirs primés décisifs de Sergio Llull dans la dernière prolongation.

C'est cruel pour les Australiens et notamment pour Patty Mills qui, malgré ses 32 points, pourra regretter ce lancer franc manqué en toute fin de temps réglementaire. C'est donc l'Espagne qui affrontera la France ou l'Argentine en finale dimanche. L'Australie disputera le match pour la médaille de bronze.