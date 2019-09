Les Bleus butent sur l’Argentine

La finale de cette Coupe du monde 2019 opposera donc l’Espagne à… l’Argentine. Deux jours après leur victoire historique face aux Etats-Unis en quarts, les Bleus sont tombés de très haut en butant sur les Argentins (80-66), ce vendredi à Pékin.

Etouffés par la défense adverse et en panne d’adresse, notamment à longue distance (7/31 soit 23%), les joueurs de Vincent Collet ont couru après le score durant presque toute la rencontre, sans jamais parvenir à renverser les coéquipiers de l’inusable Luis Scola (28 points, 13 rebonds).

Etincelants face à Team USA, Evan Fournier (16 points à 6/17 aux tirs) et Rudy Gobert (3 points, 11 rebonds) n’ont pas été à la hauteur du rendez-vous, Nicolas Batum non plus (3 points, 5 rebonds). Seul Frank Ntilikina, avec 16 points (à 7/12 aux tirs), a surnagé dans les rangs tricolores.

Comme lors de la précédente édition, en 2014, l’équipe de France jouera pour le bronze, dimanche. Ce sera contre l’Australie, battue au bout du suspense par la Roja (95-88 a.2p.). Des Boomers que les coéquipiers de Nando De Colo ont déjà croisés au deuxième tour, avec une défaite à la clé (98-100).