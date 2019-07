Kevin Love n'ira pas en Chine pour le Mondial de basket

Love, champion NBA avec Cleveland en 2016, champion olympique avec l'équipe des Etats-Unis aux JO de Londres en 2012 et champion du monde 2010 en Turquie, a informé l'entraineur national Gregg Popovich de sa décision mercredi.

Il rejoint ainsi une liste grandissante de joueurs NBA de premier plan qui ne défendront pas les couleurs de leur pays au Championnat du monde (31 août-15 septembre). Parmi eux, le MVP James Harden, l'homme fort des Los Angeles Lakers Anthony Davis, Damian Lillard (Portland), Tobias Harris, DeMar DeRozan, Eric Gordon, C.J. McCollum, Bradley Beal et le rookie Zion Williamson.

Ces joueurs ont évoqué leur préparation pour la prochaine saison de NBA, qui débute le 22 octobre, ou des raisons personnelles pour expliquer leur décision.

Kevin Durant et Klay Thompson, blessés, ne feront pas non plus partie du voyage.

Les Etats-Unis se rendent en Chine avec pour objectif de conquérir leur troisième couronne mondiale, après leurs sacres de 2010 et 2014.