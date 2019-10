Wawrinka met fin à l'aventure de Sinner et va en finale à Anvers

Stan Wawrinka a mis fin samedi à la belle aventure de Jannik Sinner à Anvers: l'expérimenté suisse de 34 ans a battu en 1 h 5 min le jeune Italien de 18 ans 6-3, 6-2, et s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP belge.

Wawrinka (18e mondial) disputera dimanche la 30e finale de sa carrière sur le circuit, où il briguera son 17e titre contre le vainqueur de la seconde demi-finale, l'ancien N.1 mondial Andy Murray (243e actuellement) ou le Français Ugo Humbert (70e).

Sinner, à 18 ans et 2 mois le plus jeune demi-finaliste d'un tournoi ATP depuis Borna Coric --qui avait atteint le dernier carré à Bâle en octobre 2013 à 17 ans, 11 mois et 1 semaine--, a pourtant réussi le break d'entrée pour mener 2 jeux à 0.

Mais Wawrinka est parvenu tout de suite à recoller, malgré une belle résistance de Sinner à 2-1 où il a notamment sauvé une balle de break d'une superbe accélération de revers long de ligne.

Le Suisse a imposé ensuite sa puissance pour remporter cette première manche 6 jeux à 3.

Dans la seconde, il a pris deux fois le service adverse pour mener 5-1. Après un dernier baroud d'honneur de Sinner, auteur alors d'un jeu blanc, il a conclu sur son service, lui aussi sur un jeu blanc.

"C'est un bon gars, avec un bon état d'esprit, et le plus bel avenir lui est promis", a déclaré au micro des organisateurs Wawrinka après son tranquille succès. Il tentera dimanche de remporter son premier titre depuis fin mai 2017 et son sacre sur la terre battue de Genève.