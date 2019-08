Medvedev s'offre son premier titre en Masters 1000

A 23 ans, il décroche le titre le plus important de sa jeune carrière en deux sets 7-6 (7/3), 6-4 et moins de deux heures.



"C'est difficile de trouver les mots", a-t-il confié après sa victoire.



Il succède au palmarès au N.1 mondial serbe Novak Djokovic, qu'il avait battu en demi-finales 3-6, 6-3, 6-3.



Medvedev, après deux défaites en finale à Washington (battu par Nick Kyrgios) et de Montréal (battu par Rafael Nadal), grimpera lundi à la cinquième place mondiale, le meilleur classement de sa carrière.



"C'est tout le dur travail qui est récompensé. Je n'aurais pas aimé perdre trois finales consécutives", a-t-il ajouté. "J'ai commencé à avoir des crampes à 5-3, c'est la première fois que j'ai des crampes à trois semaines. Mais il n'a pas réussi à renvoyer quatre de mes services, c'était incroyable."



Outre Djokovic, pour arriver en finale, Medvedev a successivement battu le Britannique Kyle Edmund (6-2, 7-5), le Français Benoît Paire (7-6, 6-1), l'Allemand Jan-Lennard Struff (6-2, 6-1) et son compatriote Andrey Rublev (6-2, 6-3).



L'actuel N.8 mondial est le cinquième Russe à remporter un Masters 1000 après Marat Safin, Nikolay Davydenko, Andrei Chesnokov et Karen Kachanov.