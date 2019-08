Medvedev entre dans le top 5

Âgé de 23 ans, Medvedev occupe désormais la 5e place mondiale d'un classement dominé par Novak Djokovic, qu'il a battu samedi en demi-finale dans l'Ohio.



Il n'est plus précédé que par Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem à une semaine de l'US Open (26 août - 8 septembre).



Le beau mois d'août du jeune Russe, déjà finaliste du Masters 1000 de Montréal une semaine avant Cincinnati, se fait au détriment du Japonais Kei Nishikori, qui perd deux places et recule au 7e rang.



La plus grosse progression du top 20 concerne le Belge David Goffin, désormais 15e (+4 places) après sa finale aux Etats-Unis.



Classement ATP au lundi 19 août:



1. Novak Djokovic (SRB) 11685 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7945

3. Roger Federer (SUI) 6950

4. Dominic Thiem (AUT) 4925

5. Daniil Medvedev (RUS) 4195 (+3)

6. Alexander Zverev (GER) 4005

7. Kei Nishikori (JPN) 4005 (-2)

8. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3455 (-1)

9. Karen Khachanov (RUS) 2890

10. Roberto Bautista (ESP) 2575 (+1)

11. Fabio Fognini (ITA) 2510 (-1)

12. Borna Coric (CRO) 2160 (+1)

13. Gaël Monfils (FRA) 2140 (+2)

14. John Isner (USA) 2075 (+2)

15. David Goffin (BEL) 2055 (+4)

16. Juan Martín Del Potro (ARG) 2050 (-4)

17. Kevin Anderson (RSA) 2050 (-3)

18. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1985 (-1)

19. Félix Auger-Aliassime (CAN) 1750 (+2)

20. Guido Pella (ARG) 1735 (+2)