Classement ATP: Paire et Monfils progressent

Jo-Wilfried Tsonga, sorti au 2e tour, gagne 3 places au 79e rang.

Dominic Thiem, finaliste malheureux face à Nadal pour la deuxième année d'affilée, conserve sa 4e place mondiale.

Alexander Zverev (5e) et Stefanos Tsitsipas (6e) ne bougent pas non plus après avoir atteint respectivement les quarts et les 8es de finale sur la terre battue parisienne.

En revanche, Karen Khachanov progresse de deux places grâce à son quart de finale et atteint la 9e place ATP, soit le meilleur classement de sa carrière.

Fabio Fognini, 8e de finaliste à Roland-Garros et vainqeur à Monte-Carlo en avril, continue sa progression au 10e rang (+2), son meilleur classement.

Stan Wawrinka, auteur d'un magnifique tournoi à Paris où il n'a chuté qu'en quarts de finale face à Federer, bondit de 9 places et pointe cette semaine au 19e rang mondial. Blessé longuement, l'ancien N.3 avait chuté à la 263e place le 11 juin 2018. Un an plus tard, il retrouve un Top20 qu'il avait quitté le 19 mars 2018.

Autre blessé chronique, Juan Martin Del Potro chute de 3 places (12e) après sa défaite en 8es, lui qui avait atteint les demies en 2018.