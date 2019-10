Le Français de 21 ans avait pourtant remporté la première manche et s'incline 3-6, 7-5, 6-2.

Le Britannique, 243e mondial, disputera dimanche contre Stan Wawrinka sa première finale depuis plus de deux ans et demi (mars 2017). Il repassera au moins dans les 160 premiers du classement ATP, en cas de défaite, et dans les 130 premiers en cas de victoire.