Mondiaux d'athlétisme: Les Jamaïcaines remportent sans surprise le relais 4x100 m

Natalliah Whyte, la championne du monde du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith et Shericka Jackson ont aisément dominé en 41 sec 44 la Grande-Bretagne (Asha Philip, Dina Asher-Smith, Ashleigh Neslon et Daryll Neita), 2e en 41 sec 85, et les Etats-Unis (Dezerea Bryant, Teahna Daniels, Morolake Akinosun et Kiara Parker), 3e en 42 sec 10.

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce remporte ainsi sa 2e médaille d'or sur ces Championnats du monde, après le 100 m dimanche dernier, la 9e au total de sa carrière lors des Mondiaux: seuls son compatriote Usain Bolt (11 médailles) et l'Américaine Allyson Felix (12, en attendant le 4x400 m dimanche) ont fait mieux.