Mondiaux d'athlétisme: 12e titre pour Allyson Felix, sacrée avec le relais 4x400 m mixte US

L'Américaine Allyson Felix, l'athlète la plus titrée et médaillée de l'histoire des Mondiaux, a raflé sa 12e médaille d'or et sa 17e au total en remportant le relais 4x400 m mixte, nouvelle épreuve au programme de la compétition, dimanche à Doha.

Felix, 33 ans et de retour après avoir donné naissance à une fille, l'a emporté en compagnie de Wilbert London, Courtney Okolo et Michael Cherry (3 min 09 sec 34), devançant la Jamaïque (3 min 11 sec 78) et Bahreïn (3 min 11 sec 82).

Au total, l'Américaine compte depuis 2005 12 médailles d'or, trois en argent et deux en bronze sur 200, 400, 4x100, 4x400 et désormais 4x400 m mixte.

Le 4x400 m mixte sera également au programme des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.