Lauréate du marathon de Chicago et deuxième à Londres l'année dernière, Kosgei, 25 ans, a brutalement accéléré après le 25e km pour distancer toutes ses adversaires sauf Cheruyiot, la vainqueure sortante, qui a craqué quelques kilomètres plus loin. Kosgei bat ainsi son record personnel malgré un premier semi-marathon relativement "lent" (1 h 11 min 38 sec contre 1 h 06 min 42 sec pour le second).