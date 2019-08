Dopage: le sprinteur Christian Coleman pourrait manquer les Mondiaux de Doha (médias)

L'Américain Christian Coleman, vice-champion du monde du 100 m, pourrait manquer les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre) à cause de trois manquements à sa localisation antidopage en un an, annoncent jeudi plusieurs médias.



Sprinteur le plus rapide de l'année (9 sec 81), Christian Coleman (23 ans) aurait manqué trois fois à ses obligations de localisation en un an, ce qui constitue une infraction antidopage, et chercherait à contester l'une d'entre elles pour éviter une suspension, annoncent plusieurs médias dont le site britannique du journal Daily Mail, qui a révélé l'information en citant des "sources proches".



S'il ne parvient pas à justifier ces manquements, Coleman, vice-champion du monde du 100 m en 2017 derrière son compatriote Justin Gatlin mais devant la légende Usain Bolt, risque une suspension de deux ans, réduite au mieux à un an. Il pourrait ainsi manquer également les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Contactés par l'AFP, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) n'a pas souhaité faire de commentaire, et l'agent de Christian Coleman n'a pas pu être joint.



L'Agence nationale antidopage américaine (USADA), chargés d'instruire un éventuel dossier, n'a pas souhaité confirmer l'existence d'un cas impliquant Coleman.



"Pour toute potentielle violation antidopage, une enquête complète est conduite, puis le cas doit être résolu avant qu'USADA ne rende l'information publique", a indiqué l'organisation à l'AFP.