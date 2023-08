Dans la seule manche qui l'a vu tenir tête au vainqueur du Queen's juste avant que ne débute Wimbledon, le tombeur de Roger Federer en quarts a démontré qu'il n'était pas pour rien l'un des joueurs les plus efficaces dans les jeux décisifs (12 gagnés sur 15 joués cette saison). Le reste du temps en revanche, le 18eme mondial, qui n'avait gagné qu'un seul match depuis son sacre au Masters 1000 de Miami d'avril dernier, n'a pas pesé lourd face à celui que le seul Novak Djokovic, futur vainqueur, avait stoppé lors du dernier Roland-Garros. Particulièrement intraitable sur ses jeux de service (22 aces et 86% de points gagnés derrière ses premières balles), Berrettini pourrait retrouver le numéro 1 mondial en finale sur cette surface où il devrait assurément lui poser bien plus de problèmes. Pour peut-être contribuer à une journée qui pourrait s'avérer grandiose pour l'Italie.