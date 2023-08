L'OM a donc constamment couru après le score dans ce match, tout en prenant le jeu à son compte sur de longues séquences. Frustrant paradoxe. Car si Kevin Trapp ne s'était pas remémoré aux bons souvenirs des Classiques en ressortant son habit de lumière, Marseille ne serait certainement pas revenu bredouille. L'ex-portier du PSG a été un maillon fort de son équipe, multipliant les parades décisives dans les temps faibles - face à Harit (45e) ou encore Alexis Sanchez (57e, 59e).



Jusqu'au bout, l'OM a laissé planer la menace dans une dernière demi-heure devenue indécise et hachée, mais rien n'y a changé. Les Marseillais joueront leur avenir européen au Vélodrome, la semaine prochaine, face à Tottenham. L'affiche aura de l'allure : un match de gala pour donner une autre dimension à une saison. Il y a longtemps que les suiveurs de club n'avaient pas ressenti pareille excitation. Avant et après cela, Strasbourg, Lyon ou Monaco défieront la bande à Tudor. Histoire de rappeler qu'à Marseille plus qu'ailleurs, il n'y a pas de temps pour cogiter. Même quand le vent commence à souffler un peu plus fort.