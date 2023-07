Premier League (J9) : City humilie United

Se trouvant derrière le leader Arsenal avec quatre points de retard, Manchester City n'a pas encore goûté à la défaite cette saison en Championnat et espérait garder le rythme face à son voisin et rival honni de United. Un rival qui restait sur quatre victoires en Premier League, mais qui devait se méfier d'un certain Erling Haaland, actuellement en feu. Dès la 8e minute, la défense de United explosait, Foden ouvrait le score de près, servi côté gauche par Silva (1-0). Haaland faisait parler de lui à la demi-heure de jeu. De Bruyne s'offrait un bon centre rentrant pour trouver la tête du Norvégien aux six mètres et doubler ainsi la mise (2-0).



4 minutes plus tard, le cyborg norvégien se jetait sur un ballon croisé en profondeur de De Bruyne pour inscrire un doublé (3-0).Foden aussi s'offrait un doublé avant le repos suite à un centre rasant de... Haaland, passeur pour le coup. 4-0 au repos, City bouclait un premier acte de très haut niveau, mais Haaland n'était pas rassasié pour autant et marquait un troisième but personnel suite à un centre en force à mi-hauteur de Gomez vers l'heure de jeu (5-0). Auparavant, Antony avait réduit l'écart de manière anecdotique pour les Red Devils (5-1). Très anecdotique même, puisque Foden s'offrait lui aussi un triplé d'un tir du gauche sur un ballon de Haaland par la suite. Anthony Martial portait le score à 6-2 à 5 minutes de la fin, puis à 6-3 sur penalty en toute fin de match. 6-3, score final, jeu, set et match pour City dans le derby.