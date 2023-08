Le Mondial se précise pour ce Lensois

Jamais apparu sous les couleurs du Ghana jusqu'alors, Salis Abdul Samed touche peut-être au but au meilleur des moments, à un peu plus d'un mois du Mondial. Le milieu de terrain de 22 ans, auteur de prestations remarquées avec le RC Lens cette saison, a reçu une bonne nouvelle en provenance du staff des Black Stars.

« Le coach (Otto Addo, ndlr) m’a envoyé un message ce (samedi) matin, il m’a dit : 'tu vas être dans la liste', a indiqué l'ancien Clermontois après la victoire des Sang et Or sur Montpellier (1-0), samedi soir. Ils vont appeler 30 ou 33 joueurs et il m’a dit : 'Je te mets dedans pour l’instant et on verra pour les 26'. Je suis très très content ! Qui ne veut pas aller à la Coupe du monde ? »

Pour rappel, lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), le Ghana évoluera dans le groupe H, avec pour adversaires le Portugal (24 novembre), la Corée du Sud (28 novembre) et l'Uruguay (2 décembre). Les Black Stars disputeront précédemment un match amical contre la Suisse, le 17 novembre.