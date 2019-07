Third seed Pliskova into Wimbledon third round

Pliskova, one of four players who could end Wimbledon as world number one, will face Hsieh Su-wei of Taiwan for a spot in the fourth round.

Wimbledon results on Wednesday:

2nd rd

Elina Svitolina (UKR x8) bt Margarita Gasparyan (RUS) 5-7, 6-5 - retired

Maria Sakkari (GRE x31) bt Marie Bouzkova (CZE) 6-4, 6-1

Karolina Muchova (CZE) bt Madison Brengle (USA) 6-3, 6-4

Anett Kontaveit (EST x20) bt Heather Watson (GBR) 7-5, 6-1

Hsieh Su-Wei (TPE x28) bt Kirsten Flipkens (BEL) 7-6 (7/3), 6-3

Karolina Pliskova (CZE x3) bt Monica Puig (PUR) 6-0, 6-4

Victoria Azarenka (BLR) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 6-0