Last 16 match-ups in the UEFA Champions League following Monday's revised draw:

Red Bull Salzburg (AUT) v Bayern Munich (GER)

Sporting Lisbon (POR) v Manchester City (ENG)

Benfica (POR) v Ajax (NED)

Chelsea (ENG) v Lille (FRA)

Atletico Madrid (ESP) v Manchester United (ENG)

Villarreal (ESP) v Juventus (ITA)

Inter Milan (ITA) v Liverpool (ENG)

Paris Saint-Germain v Real Madrid (ESP)

First legs to be played on February 15-16 and February 22-23 and second legs on March 8-9 and March 15-16