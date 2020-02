Quarter-finals

Al Ahly (EGY) v Mamelodi Sundowns (RSA)

Raja Casablanca (MAR) v TP Mazembe (COD)

Zamalek (EGY) v Esperance (TUN, holders)

Wydad Casablanca (MAR) v Etoile Sahel (TUN)

First legs: Feb 28/29, second: Mar 6/7



Semi-finals

Raja/Mazembe v Zamalek/Esperance

Wydad/Etoile v Ahly/Sundowns

First legs: May 1/2, second: May 8/9



Note: final will be played on May 29 at a neutral venue to be announced