Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT

| 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS and beIN SPORTS CONNECT with:

Under 20 Africa Cup of Nations

CAF Champions League

Bundesliga

LaLiga

Serie A

Ligue 1

ATP Tour 250 - With the Qatar Open featuring Roger Federer

EFL Championship

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

TUESDAY 9 MARCH

ATP Tour 250: Doha - Day 1 Match 2, 12:30am beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 2 Match 4, 2:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 1 Match 3, 2:30am beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 2 Match 5, 4:00am beIN 1

ATP 250: Doha - Day 1 Match 4, 4:30am beIN 2

Serie A: Inter v Atalanta, 6:35am beIN 3

Coupe de France: Nice v Monaco, 6:55am beIN 1

LaLiga: Real Betis v Alaves, 6:55am beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 3 Match 1, 7:00pm beIN 1

WTA 1000: Dubai - Day 3 Match 2, 9:00pm beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 2 Match 1, 10:30pm beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 3 Match 3, 11:00pm beIN 1

WEDNESDAY 10 MARCH

ATP Tour 250: Doha - Day 2 Match 2, 12:30am beIN 2

UEFA Women's Champions League: PSG v Sparta, 1:55am beIN 3

WTA 1000: Dubai - Day 3 Match 4, 2:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 2 Match 3, 2:30am beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 3 Match 5, 4:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 2 Match 4, 4:30am beIN 2

EFL League 1: Portsmouth v Sunderland, 6:40am beIN 3

Copa Libertadores: Wanderers v Bolivar, 9:10am beIN 2

Copa Libertadores: Santos v Lara, 9:10am beIN 3

Copa Libertadores: Espanola v Del Valle, 11:25am beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 4 Match 1, 7:00pm beIN 1

WTA 1000: Dubai - Day 4 Match 2, 9:00pm beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 3 Match 1, 10:30pm beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 4 Match 3, 11:00pm beIN 1

THURSDAY 11 MARCH

CAF Confederations League: Enyimba v Ahli Benhazi, 12:00am CONNECT

CAF Confederations League: CSS v Salitas, 12:00am CONNECT

ATP Tour 250: Doha - Day 3 Match 2, 12:30am beIN 2

WTA 1000: Dubai - Day 4 Match 4, 2:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 3 Match 3, 2:30am beIN 2

CAF Confederations League: Casablanca v Namungo, 3:00am CONNECT

CAF Confederations League: Pyramids v Nkana, 3:00am CONNECT

CAF Confederations League: ESS v ASC Jaraaf, 3:00am CONNECT

WTA 1000: Dubai - Day 4 Match 5, 4:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 3 Match 4, 4:30am beIN 2

LaLiga: Atletico v Athletic, 4:55am beIN 3

Ligue 1: Marseille v Rennes, 5:00am CONNECT

CAF Confederations League: ES Setif v Orlando, 6:00am CONNECT

CAF Confederations League: RS Berkane v NAPSA Stars, 6:00am CONNECT

CAF Confederations League: JS Kabyile v Coton, 6:00am CONNECT

Copa Libertadores: UC v Libertad, 9:10am beIN 2

WTA 250: Guadalajara - Day 1 Match 1, 10:00am beIN 1

Copa Libertadores: Caracas v Junior, 11:25am beIN 2

Copa Libertadores: Uni de Chile v San Lorenzo, 11:25am beIN 3

Copa Libertadores: Gremio v Ayacucho, 11:30am CONNECT

WTA 250: Guadalajara - Day 1 Match 2, 12:00pm beIN 1

WTA 250: Guadalajara - Day 1 Match 3, 2:00pm beIN 1

WTA 1000: Dubai - QF1, 9:00pm beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 4 QF1, 10:30pm beIN 2

WTA 1000: Dubai - QF2, 11:00pm beIN 1

FRIDAY 12 MARCH

ATP Tour 250: Doha - Day 4 QF 2, 12:30am beIN 2

WTA 1000: Dubai - QF3, 2:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 4 QF 3, 2:30am beIN 2

WTA 1000: Dubai - QF4, 4:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 4 QF 4, 4:30am beIN 2

WTA 250: Guadalajara - QF1, 8:00am beIN 1

WTA 250: Guadalajara - QF2, 10:00am beIN 1

Copa Libertadores: Guarani v Atletico National, 11:20am beIN 2

WTA 250: Guadalajara - QF3, 12:00pm beIN 1

WTA 250: Guadalajara - QF4, 2:00pm beIN 1

SATURDAY 13 MARCH

WTA 100: Dubai - SF1, 12:00am beIN 1

Serie A: Lazio v Crotone, 12:50am beIN 3

WTA 100: Dubai - SF2, 2:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 5 SF 1, 2:00am beIN 2

ATP Tour 250: Doha - Day 5 SF 2, 4:00am beIN 2

Bundesliga: Augsburg v Monchengladbach, 6:30am CONNECT

Serie A: Atalanta v Spezia, 6:35am beIN 3

EFL Championship: Blackburn v Brentford, 6:40am beIN 2

SPFL Championship: Inverness v Raith, 6:45am CONNECT

LaLiga: Levante v Valencia, 6:55am beIN 1

Ligue 1: Reims v Lyon, 7:00am CONNECT

WTA 250: Guadalajara - SF1, 12:00pm beIN 1

WTA 250: Guadalajara - SF2, 2:00pm beIN 1

Ligue 1: Angers v St Etienne, 10:55pm beIN 3

EFL Championship: Luton v Swansea, 11:10pm beIN 2

LaLiga: Alaves v Cadiz, 11:55pm beIN 1

SUNDAY 14 MARCH

Serie A: Sassuolo v Verona, 1:00am CONNECT

Six Nations: Italy v Wales, 1:05am beIN 3

Bundesliga: FC Union v Cologne, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Mainz v Freiburg, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Bremen v Bayern, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg v Schalke, 1:30am CONNECT

WTA 1000: Dubai - Final, 2:00am beIN 1

ATP Tour 250: Doha - Day 6 Final, 2:00am beIN 2

EFL Championship: Wycombe v Preston, 2:00am CONNECT

EFL Trophy 2019-20: Portsmouth v Salford, 2:00am CONNECT

LaLiga: Real Madrid v Elche, 2:15am CONNECT

Ligue 1: Marseille v Brest, 3:00am CONNECT

Six Nations: England v France, 3:35am beIN 3

Serie A: Benevento v Fiorentina, 4:00am CONNECT

Bundesliga: Dortmund v Hertha, 4:20am beIN 1

LaLiga: Osasuna v Valladolid, 4:25am beIN 2

Under 17 Africa Cup of Nations: Morocco v Uganda, 6:00am CONNECT

Serie A: Genoa v Udinese, 6:35am beIN 1

LaLiga: Getafe v Atletico, 6:55am beIN 2

WTA 250: Guadalajara - Final, 12:00pm beIN 1

ATP Tour 500: Dubai - Day 1 Match 1, 9:00pm beIN 1

Serie A: Bologna v Sampdoria, 10:30pm beIN 2

ATP Tour 500: Dubai - Day 1 Match 2, 11:00pm beIN 1

Ligue 1: Nimes v Montpellier, 11:00pm CONNECT

EFL Championship: Sheff Wed v Norwich, 11:10pm beIN 3

Bundesliga: Leverkusen v Bielefeld, 11:30pm CONNECT

MONDAY 15 MARCH