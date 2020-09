Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Good news! Additional matches are available via beIN SPORTS CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS and beIN SPORTS CONNECT with the return of Serie A as well as:

LaLiga

Carabao Cup

Copa Libertadores

Ligue 1

Turkish Super Lig

MLS

WTA tennis

EFL Championship

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEST

Friday 18 September

1:00am WTA Rome, TBD beIN 3

3:00am WTA Rome, TBD beIN 3

4:40am Carabao Cup, Brighton v Portsmouth beIN 2

4:55am Ligue 1, Marseille v St Etienne beIN 1

7:00pm WTA Rome, TBD beIN 3

7:55am Copa Libertadores, Sao Paulo v River Plate beIN 1

7:55am Copa Libertadores, Defensa v Delfin beIN 2

9:55am Copa Libertadores, Del Valle v Flamengo beIN 1

9:55am Copa Libertadores, Libertad v Boca Juniors beIN 2

11:55am Copa Libertadores, Guarani v Tigre beIN 1

11:55am Copa Libertadores, Barcelona SC v Junior beIN 2

11:00pm WTA Rome, TBD beIN 3

Saturday 19 September

1:00am WTA Rome, TBD beIN 3

3:00am WTA Rome, TBD beIN 3

4:20am Bundesliga, Bayern v Schalke beIN 1

4:40am EFL, Coventry v QPR beIN 2

4:55am LaLiga, Getafe v Osasuna beIN 3

12:05pm MLS, Seattle v LAFC beIN 1

8:00pm WTA Rome, QF 1 beIN 3

9:15pm DTM, Nurburgring Sprint Race 1 beIN 1

9:25 EFL, Nottm Forest v Cardiff beIN 2

10:00pm WTA Rome, QF 2 beIN 3

11:00pm LaLiga PreMatch, Villareal v Eibar beIN 1

11:55pm LaLiga, Villareal v Eibar beIN 1

11:55pm EFL, Swansea v Birmingham beIN 2

Sunday 20 September

12:00am WTA Rome, QF 3 beIN 3

1:55am Serie A, Fiorentina v Torino beIN 2

2:20am Bundesliga, Dortmund v Monchengladbach beIN 1

3:00am WTA Rome, QF 4 beIN 3

4:35am Serie A, Verona v Roma beIN 1

4:55am LaLiga, Celta v Valencia beIN 2

4:55am Ligue 1, Rennes v Monaco beIN 3

7:00am The Xtra, Ep 7 beIN 2

9:00am MLS, Atlanta v Inter Miami beIN 1

9:35am MLS, DC Utd v Toronto beIN 2

11:35am MLS, Real Salt Lake v Vancouver beIN 2

8:00pm WTA Rome, SF 1 beIN 3

8:55pm Ligue 1, Nice v PSG beIN 1

8:55pm SPFL, Hibernian v Rangers beIN 2

10:55pm Serie A, Genoa v Crotone beIN 1

11:00pm LaLiga PreMatch, Huesca v Cadiz beIN 2

11:55pm LaLiga, Huesca v Cadiz beIN 2

Monday 21 September

12:00am WTA Rome, SF 2 beIN 3

1:55am Serie A, Sassuolo v Cagliari beIN 1

1:55am Bundesliga, Wolfsburg v Leverkusen beIN 3

2:00am LaLiga PreMatch, Granada v Alaves beIN 2

2:25am LaLiga, Granada v Alaves beIN 2

4:30am LaLiga PreMatch, Sociedad v Real Madrid beIN 2

4:35am Serie A, Juventus v Sampdoria beIN 1

4:55am LaLiga, Sociedad v Real Madrid beIN 2

4:55am Ligue 1, Marseille v Lille beIN 3

7:00am The Xtra, Ep 8, beIN 2

9:05am MLS, Montreal v Philadelphia beIN 1

10:30am MLS, TBD beIN 2

10:30pm WTA Rome, Final beIN 3

Tuesday 22 September

3:00am Viva LaLiga, Monday beIN 2

4:35am Serie A, Milan v Bologna beIN 1

4:55am LaLiga, Real Betis v Valladolid beIN 2

7:00am LaLiga PostMatch, Real Betis v Vallodid beIN 2

Wednesday 23 September

4:40am Carabao Cup, TBD beIN 1

4:40am Carabao Cup, TBD beIN 2

4:40am Carabao Cup, TBD beIN 3

8:00am The Express, Ep 25 beIN 1

8:10 Copa Libertadores, Merida v Nacional beIN 1

8:10am Copa Libertadores, Barcelona SC v Flamengo beIN 2

8:10am Copa Libertadores, Tigre v Bolivar beIN 3

10:10am The Express, Ep 26 beIN 1

10:25am, Copa Libertadores LDU Quito v Sao Paulo beIN 1

10:25am Copa Libertadores, Binacional v River Plate beIN 2

10:25am Copa Libertadores, Junior v Del Valle beIN 3

6:00pm WTA Strasbourg, TBD beIN 3

8:00pm WTA Strasbourg, TBD beIN 3

10:00pm WTA Strasbourg, TBD beIN 3

Thursday 24 September