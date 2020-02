Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Derby d'Italia

Carabao Cup final

El Clasico

MLS returns

WTA tennis featuring Ash Barty

Pakistan Super League featuring Shane Watson

Bundesliga

Turkish Super Lig

Arsenal TV

EFL Championship

SPFL

Copa Libertadores

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

Thursday 27 February

Pakistan Super League: Multan Sultans v Peshawar Zalmi, 1am beIN 2

EFL Championship: Millwall v Birmingham, 6.45am beIN 2

WTA Acapulco: Day 3 9am beIN 3

Copa Sudamericana: Liverpool FC v Llaneros, 9.15am beIN 1

Copa Sudamericana: Nacional v Bahia, 9.15am beIN 2

Copa Libertadores: Internacional v Deportes Tolima, 11.30am, beIN 3

Recopa Sudamericana: Flamengo v Del Valle, 11.30am beIN 2

Copa Sudamericana: Uni Catolica v Lanus, 11.30am beIN 2

Copa Sudamericana: Pasto v Huachipato, 11.30am beIN SPORTS CONNECT

WTA Doha: Day 5, 11.30pm beIN 3

Friday 28 February

Pakistan Super League: Islamabad United v Quetta Gladiators, 1am beIN 2

Copa Libertadores: Guarani v Palestino, 9.15am beIN 1

Copa Sudamericana: Plaza v Zamora, 9.15am beIN 2

WTA Acapulco: Day 4, 10am beIN 3

Copa Sudamericana: Audax v Garcilaso, 11.30am beIN 2

Copa Sudamericana: Fortaleza v Independiente, 11.30am beIN 1

Pakistan Super League: Multan Sultans v Karachi Kings, 9pm beIN 2

Saturday 29 February

WTA Doha, Day 6, 1am beIN 3

Pakistan Super League: Lahore Qalanders v Peshawar Zalmi, 2am beIN 2

Super Lig: Alanyaspor v Besiktas, 4am beIN 1

Bundesliga: Dusseldorf v Hertha, 6.30am beIN 2

Ligue 1: Nimes v Marseille, 6.45am beIN 3

LaLiga: Sociedad v Valladolid, 7am beIN 1

WTA Acapulco: Day 4, 9am beIN 3

WTA Acapulco: Day 4, 1pm beIN SPORTS CONNECT

Pakistan Super League: Multan Sultans v Quetta Gladiators, 8pm beIN 3

LaLiga: Eibar v Levante, 11pm beIN 1

EFL Championship: Hull v Leeds, 11.30pm beIN 2

Sunday 1 March

Pakistan Super League: Islamabad United v Peshawar Zalmi, 1am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Lazio v Bologna, 1am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Trabzonspor v Rizespor, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Dortmund v Freiburg, 1.30am beIN 1

Bundesliga: Mainz v Paderborn, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Augsburg v Monchengladbach, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Bayern, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Fulham v Preston, 2am beIN 2

LaLiga: Valencia v Betis, 2am beIN SPORTS CONNECT

WTA Doha: Final 2am beIN 3

Ligue 1: PSG v Dijon 3.30am beIN 1

Scottish Cup quarter-final: Hearts v Rangers, 4.30am beIN 2

Serie A: Udinese v Fiorentina, 4am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Antaslyaspor v Fenerbahce, 4am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Cologne v Schalke, 4.30am beIN 3

LaLiga: Leganes v Alaves, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

MLS: DC United v Colorado, 5.10am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Montpellier v Strasbourg, 6am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Napoli v Torino, 6.45am beIN 1

LaLiga: Granada v Celta, 7am beIN 2

MLS: Houston v LA Galaxy, 7.50am beIN 3

MLS: Dallas v Philadelphia, 10.10am beIN 2

WTA Acapulco: Final, 11am beIN 3

MLS: Nashville v Atlanta, 12.30pm beIN 2

MLS: Vancouver v Sporting KC, 2.35pm beIN 2

LaLiga: Sevilla v Osasuna, 10pm beIN 3

Serie A: Milan v Genoa, 10.30pm beIN 1

EFL League 1: Coventry v Sunderland, 11pm beIN 2

Bundesliga: Union Berlin v Wolfsburg, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Monday 2 march

LaLiga: Athletic Club v Villarreal, 12am beIN 3

Pakistan Super League: Islamabad United v Karachi Kings, 1am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Nantes v Lille, 1am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Leece v Atalanta, 1am beIN 1

Serie A: Parma v SPAL, 1am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Sassuolo v Brescia, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Leipzig v Leverkusen, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Espanyol v Atletico Madrid, 2am beIN 3

Scottish Cup quarter-final: St Jonhstone v Celtic, 2am beIN 2

Super Lig: Galatasaray v Genclerbirligi, 3am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Bordeaux, v Nice, 3.05am beIN SPORTS CONNECT

Carabao Cup final: Manchester City v Aston Villa, 3.30am beIN 1

Bundesliga Werder Bremen v Frankfurt, 4am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Cagliari v Roma, 4am beIN 2

LaLiga: Mallorca v Getafe, 4.30am beIN 3

Serie A: Juventus v Inter, 6.45am beIN 2

LaLiga: Real Madrid v Barcelona, 7am beIN 1

Ligue 1: Lyon v St Etienne, 7am beIN 3

MLS; Portland v Minnesota, 11.55am beIN 2

Tuesday 3 March

Pakistan Super League: Karachi Kings v Peshawar Zalmi, 1am beIN 2

EFL Championship: Middlesbrough v Nottm Forest, 6.45am beIN 2

Serie A: Sampdoria v Verona, 6.45am beIN 1

Wednesday 4 march