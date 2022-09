Good news! Additional matches are available via beIN SPORTS CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with the Davis Cup as well as:

Serie A - Headlined by AC Milan v Napoli

SPFL

Bundesliga - Headlined by Dortmund Schalke

Ligue 1

Premier League catch-up games via club TV

Ferrari Challenge Europe

EFL Championship

MLS - Headlined by the New York Derby

2. Bundesliga

WTA and ATP tennis

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEST

TUESDAY 13 September

Serie A: Empoli v Roma, 4.45am, beIN 3

Wednesday 14 September

EFL Championship: Preston v Burnley, 5am beIN 3

MLS: Montreal v Chicago, 9.40am beIN 1

MLS: Minnesota v LAFC, 10.10am beIN 2

MLS: Sporting KC v DC United, 10.40am beIN 3

MLS: Houston v New England, 10.40am beIN SPORTS CONNECT

Thursday 15 September

EFL Championship: Reading v Sunderland, 5am beIN 3

MLS: Austin v Real Salt Lake, 11.25am beIN 2

MLS: Colorado v San Jose, 12.10pm beIN 1

MLS: Vancouver v LA Galaxy, 12.10pm beIN 3

WTA: Portoroz Day 1, 7pm beIN 2

WTA Chennai Day 1, 9.30pm beIN SPORTS CONNECT

Friday 16 September

WTA: Portoroz QF, 7pm beIN 2

WTA Chennai QF, 9.30pm beIN SPORTS CONNECT

Saturday 17 September

Davis Cup: Great Britain v Netherlands, 12am beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Italy v Argentina, 12am beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Spain v Canada, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Mainz v Hertha Berlin, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Salernitana v Lecce, 4.45am beIN 3

Ligue 1: Auxerre v Lorient, 5am beIN 2

2. Bundesliga: Darmstadt v Nuremburg, 9pm beIN 2

EFL Championship: Swansea v Hull, 9.30pm beIN 3

Ferrari Challenge Europe: Trofeo Pirelli Race 1, 10.50pm beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: France v Belgium, 11pm beIN 1

Davis Cup: USA v Netherlands, 11pm beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Bologna v Empoli, 11pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Dortmund v Schalke, 11.30pm beIN 2

WTA Chennai SF, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Augsburg v Bayern Munich, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bayer Leverkusen v Werder Bremen, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Frankfurt, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Sunday 18 September

EFL Championship: Watford v Sunderland, 12am beIN 3

Ferrari Challenge Europe: Coppa Shell Race 1, 12am beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Croatia v Argentina, 12am beIN SPORTS CONNECT

WTA Porotroz SF, 12am beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Canada v Serbia, 1am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Montpellier v Strasbourg, 1am, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Spezia v Sampdoria, 2am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Monchengladbach v RB Leipzig, 2.30am beIN 2

MLS: NYCFC v New York Red Bulls, 3.10am beIN 3

2. Bundesliga: Hamburg v Fortuna Dusseldorf, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL: Middlesbrough v Rotherham, 4.45am beIN 2

Serie A: Torino v Sassuolo, 4.45am, beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Lille v Toulouse, 5am, beIN 3

MLS: Orlando v Toronto, 9.38am, beIN 3

MLS: Chicago v Charlotte, 10.08am, beIN 2

MLS: Vancouver v Seattle, 12.40pm, beIN 1

MLS: San Jose v FC Dallas, 12.40pm, beIN 1

MLS: LA Galaxy v Colorado, 12.40pm beIN 3

Serie A: Udinese v Inter, 8.30pm, beIN 2

SPFL: St Mirren v Celtic, 9pm beIN 3

Ligue 1: Reims v Monaco, 9pm beIN SPORTS CONNECT

Ferrari Challenge Europe: Trofeo Pirelli, 10.50pm beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Germany v Australia 11pm beIN 1

Serie A: Monza v Juventus, 11pm, beIN 2

Ligue 1: Marseille v Rennes, 11pm beIN 3

Serie A: Fiorentina v Verona, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Cremonese v Lazio, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Great Britain v Kazakhstan, 11pm beIN SPORTS CONNECT

WTA Chennai Final, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: FC Union v Wolfsburg, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Monday 19 September

Ferrari Challenge Europa: Coppa Shell Race 2, 12am beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Italy v Sweden, 12am beIN SPORTS CONNECT

Davis Cup: Spain v South Korea, 1am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Nantes v Lens, 1.05am beIN 3

Bundesliga: Bochum v Cologne, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Roma v Atalanta, 2am beIN 2

WTA Portoroz Final, 2am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Freiburg, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: AC Milan v Napoli, 4.45am beIN 2

Ligue 1: Lyon v PSG, 4.45am beIN 3

MLS: LAFC v Houston, 12.40pm beiN 1

FULL MATCH REPLAY: Brentford v Arsenal, 8pm beIN 2

TUESDAY 20 September