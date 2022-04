Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with the Old Firm derby, as well as:

LaLiga

Serie A

Bundesliga

Copa Libertadores

Ligue 1

ATP Monte Carlo

WTA Stuttgart

EFL Championship

MLS

Turkish Super Lig

Vancouver Rugby sevens

Champions Cup Rugby

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEST

Tuesday 12 April

EFL Championship: Huddersfield v Luton, 4.45am beIN 3

Serie A: Bologna v Sampdoria, 4.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Rayo Vallecano v Valencia, 5am beIN 2

ATP Monte Carlo: Day 2, 7pm beIN 1

Wednesday 13 April

Women's World Cup Qualifier: France v Slovenia, 5.10am beIN 3

Copa Libertadores: Porteno v Colon, 8.15am beIN 1

Copa Libertadores: UC v Cristal, 8.15am beIN 2

Copa Libertadores: Boca v Always Ready, 8.15am beIN 3

Copa Sudamericana: Oriente v Union, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: La Guaria v Caera, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Palmeiras v Indepediente Petrolero, 10.30am beIN 1

Copa Libertadores: Penarol v Olimpia, 10.30am beIN 2

Copa Libertadores: Flamengo v Talleres, 10.30am beIN 3

Copa Sudamericana: Independiente v Caballero, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Defensa v Atletico GO, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: LDU Quito v Antofagasta, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

ATP Monte Carlo: Day 3, 7pm beIN 1

Thursday 14 April

Copa Libertadores: Colo Colo v Alianza, 8am beIN 1

Copa Libertadores: Libertad v Caracas, 8am beIN 2

Copa Libertadores: River Plate v Forteleza, 8am beIN 3

Copa Sudamericana: Melgar v Club River, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Santos v Universidad Catolica, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Corinthians v Cali, 10am beIN 1

Copa Libertadores: Nacional v Esudiantes, 10am beIN 2

Copa Libertadores: Atletico MG v America MG, 10am beIN 3

Copa Sudamericana: Jorge v Auacucho, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Junior FC v Fluminense, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Racing v Cuaiba, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Del Valle v Tolima, 12pm beIN 3

ATP Monte Carlo: Round of 16, 7pm beIN 1

Friday 15 April

Copa Libertadores: Athletico PR v The Strongest, 8am beIN 3

Copa Sudamericana: Sao Paulo v Everton, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Wanderers. Metropolitanos, 8.15am beIN 2

Copa Libertadores: La Calera v Banfield, 8.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Velez Sarsfield v Bragantino, 10am beIN 3

Copa Sudamericana: Internacional v Guiarena, 10.30am beIN 1

Copa Sudamericana: Lanus v Barcelona, 10.30am beIN 2

Copa Sudamericana: Medellin v 9 De Octubre, 10.30am beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Emelec v Tachira, 12pm beIN 3

ATP Monte Carlo: Quarter-final, 7pm beIN 1

EFL Championship: Luton v Nottingham Forest, 9.30pm beIN 2

Saturday 16 April

EFL Championship: Huddersfield v QPR, 2.30am beIN 2

EPCR Champions Cup: Leinster v Connacht, 2.30am beIN 3

EPCR Champions Cup: London Irish v Castres, 2.30am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Biarritz v Wasps, 2.30am beIN SPORTS CONNECT

Turkish Super Lig: Trabzonspor v Karagumruk, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

SPFL Championship: Inverness v Kilmarnock, 4.45am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Milan v Genoa, 5am beIN 1

EFL Championship: Derby v Fulham, 5am beIN 2

EPCR Champions Cup: Bristol v Sale, 5am beIN 3

EPCR Champions Cup: Newcastle v Glasgow, 5am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Lyon v Worcester, 5am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Real Sociedad v Real Betis, 5am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Rennes v Monaco, 5am beIN SPORTS CONNECT

ATP Monte Carlo, Semi-final, 7.30pm beIN 1

Serie A: Cagliari v Sassuolo, 8.30pm beIN SPORTS CONNECT

Scottish Cup: Hearts v Hibernian, 9.15pm beIN 2

ATP Monte Carlo, Semi-final, 9.30pm beIN 1

EPCR Champions Cup: Harlequins v Montpellier, 9.30pm beIN 3

EFL League One: Rotherham v Ipswich, 9.30pm beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Elche v Mallorca, 10pm beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Sampdoria v Salernitana, 10.30pm beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Udinese v Empoli, 10.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Dortmund v Wolfsburg, 11.30pm beIN 3

Bundesliga: Freiburg v Bochum, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Mainz v Stuttgart, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Augsburg v Hertha Berlin, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Sunday 10 April

EPCR Champions Cup: Munster v Exeter, 12am beIN 2

EPCR Champions Cup: La Rochelle v Bordeaux, 12am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Alaves v Rayo Vallecano, 12.15am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Fiorentina v Venezia, 12.30am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Saint-Etienne v Brest, 1am beIN SPORTS CONNECT

ATP Monte Carlo: Semi-final, 1.30am beIN 1

Rugby 7's: Vancouver Day 1, Session 1, 1.50am beIN 3

EFL League One: Wigan v Cambridge, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Juventus v Bologna, 2.30am beIN 2

Bundesliga: Borussia Monchengaldbach v Cologna, 2.30am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Leinster v Clermont, 2.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Valencia v Osasuna, 2.30am beIN SPORTS CONNECT

Turkish Super Lig: Fenerbahce v Goztepe, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL League One: MK Dons v Sheffield Wednesday, 4.45am beIN 1

Serie A: Lazio v Torino, 4.45am beIN 2

EPCR Champions Cup: Ulster v Toulouse, 5am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Edinburgh v Bath, 5am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Gloucester v Northampton, 5am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Toulon v Benetton, 5am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Getafe v Villarreal, 5am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Lille v Lens, 5am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Houston v Portland, 8.10am beIN 2

MLS: NY Red Bulls v Dallas, 9.10am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Toronto v Philadelphia, 9.40am beIN SPORTS CONNECT

Rugby 7's: Vancouver, Day 1 session 2, 10am beIN 3

MLS: Minnesota v Colorado, 10.10am beIN 1

MLS: Chicago v LA Galaxy, 10.10am beIN 2

MLS: Seattle v Inter Miami, 12.25pm beIN 2

FULL MATCH REPLAY: Manchester City v Liverpool, 4pm beIN 3

FULL MATCH REPLAY: Southampton v Arsenal, 5pm beIN 2

FULL MATCH REPLAY: Manchester United v Norwich, 6pm beIN 3

ATP Monte Carlo Doubles Final: 7.30pm beIN 1

Ligue 1: Nice v Lorient, 9pm beIN 3

LaLiga: Granada v Levante, 10pm beIN SPORTS CONNECT

EPCR Challenge Cup: Saracens v Cardiff, 10pm beIN SPORTS CONNECT

ATP Monte Carlo: Singles Final, 10.30pm beIN 1

Scottish Cup semi-final: Celtic v Rangers, 11pm beIN 2

Ligue 1: Troyes v Strasbourg, 11pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Arminia Bielefeld v Bayern, 11.30pm beIN 3

Monday 18 April

LaLiga: Atletico Madrid v Espanyol, 12.15am beIN SPORTS CONNECT

EPCR Champions Cup: Racing 92 v Stade Francais, 12.30am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Lyon v Bordeaux, 1.05am beIN 1

Bundesliga: Union Berlin v Frankfurt, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Greuther Furth, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Rugby 7's: Vancouver Day 2 session 1, 1.50am beIN 3

LalIga: Athletic Club v Celta Vigo, 2.30am beIN 2

MLS: NYCFC v Real Salt Lake, 3.10am beIN SPORTS CONNECT

Turkish Super Lig: Giresunspor v Besiktas, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bayer Leverkusen v RB Leipzig, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: PSG v Marseille, 4.45am beIN 1

LaLiga: Sevilla v Real Madrid, 5am beIN 2

Rugby 7's: Vancouver Finals, 9.30am beIN 3

ATP Belgrade: Day 1, 7pm beIN 1

EFL Championship: Middlesbrough v Huddersfield, 9.30pm beIN 3

ATP Belgrade: Day 1, 11pm beIN 1

Tuesday 19 April