The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with the Madrid derby, as well as:

Serie A

LaLiga

Bundesliga

Ligue 1

Champions Cup Rugby

Lanka Premier League

EFL Championship

SPFL

Turkish Super Lig

**All times listed in AEDT

Tuesday 7 december

Serie A: Empoli v Udinese, 4.30am beIN 3

Serie A: Cagliari v Torino, 6.45am beIN 3

LaLiga: Getafe v Athletic Club, 7am beIN 2

Wednesday 8 December

League One: Portsmouth v Sheffield Wednesday, 6.45am beIN 2

Thursday 9 December

League One: MK Dons v Plymouth, 6.45am beIN 2

Saturday 11 December

Lanka Premier League: Jaffna v Colombo, 1am beIN 1

Bundesliga: Cologne v Augsburg, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Genoa v Sampdoria, 6.45am beIN 2

SPFL: Ayr v Hamilton, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Mallorca v Celta Vigo, 7am beIN 1

Champions Cup Rugby: Northampton v Racing 92, 7am beIN 3

Ligue 1: Nantes v Lens, 7am beIN SPORTS CONNECT

Lanka Premier League: Galle v Kandy, 8.30pm beIN 1

EFL Championship: Huddersfield v Coventry, 11.30pm beIN 2

Sunday 12 December

Champions Cup Rugby: Cardiff v Toulouse, 12am beIN 3

LaLiga: Espanyol v Levante 12am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Fiorentina v Salernitana 1am beIN SPORTS CONNECT

Lanka Premier League: Colombo v Dambulla, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bochum v Dortmund, 1.30am beIN 1

Bundesliga: Bayern v Mainz, 1.30am beIN 2

Bundesliga: Leipzig v Monchengladbach, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Freiburg v Hoffenheim, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hertha v Arminia Bielefeld, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: West Brom v Reading, 2am beIN 3

Champions Cup Rugby: Leinster v Bath, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

Champions Cup Rugby: Bordeaux v Leicester, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Alaves v Getafe, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Antalyaspor v Trabzonspor, 3am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Brest v Montpellier, 3am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Venezia v Juventus, 4am beIN 1

LaLiga: Valencia v Elche, 4.30am beIN 2

Champions Cup Rugby: Bristol v Scarlets, 4.30am beIN 3

Bundesliga: Wolfsburg v Stuttgart, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Champions Cup Rugby: Clermont v Ulster, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Udinese v AC Milan, 6.45am beIN 1

LaLiga: Athletic Club v Sevilla, 7am beIN 2

Ligue 1: Reims v Saint-Etienne, 7am beIN SPORTS CONNECT

Lanka Premier League: Jaffna v Kandy, 8.30pm beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Torino v Bologna, 10.30pm beIN 1

SPFL: Hearts v Rangers, 11pm beIN 2

Ligue 1: Lille v Lyon, 11pm beIN SPORTS CONNECT

Monday 13 december

LaLiga: Villarreal v Rayo Vallecano, 12am beIN 1

Champions Cup Rugby: Connacht v Stade Francais, 12am beIN 3

Champions Cup Rugby: Ospreys v Sale, 12am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Hellas Verona v Atalanta, 1am beIN 2

Ligue 1: Rennes v Nice, 1am beIN SPORTS CONNECT

Lanka Premier League: Galle v Colombo 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Greuther Furth v Union Berlin, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Osasuna v Barcelona, 2.15am beIN 1

Champions Cup Rugby: Wasps v Munster, 2.15am beIN 3

Champions Cup Rugby: La Rochelle v Glasgow, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Strasbourg v Marseille, 3am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Besiktas v Katserispor, 3am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Eintracht Frankfurt v Leverkusen, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Napoli v Empoli, 4am beIN 2

Serie A: Sassuolo v Lazio, 4am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Real Betis v Real Sociedad, 4.30am beIN 1

Champions Cup Rugby: Castres v Harlequins, 4.30am beIN 3

Ligue 1: PSG v Monaco, 6.45am beIN 2

Serie A: Inter v Cagliari, 6.45am beIN 3

LaLiga: Real Madrid v Atletico Madrid, 7am beIN 1

Tuesday 14 december