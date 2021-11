Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with the Autumn International Series, as well as:

LaLiga - Headlined by the Seville derby

Serie A - Headlined by the Milan derby

Bundesliga - Headlined by Borussia Dortmund v RB Leipzig

Ligue 1

EFL Championship

SPFL

Billie Jean King Cup tennis

ATP Paris

MLS

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

Tuesday 2 November

Tennis: Billie Jean King Cup: Czech Republic v Germany, 3am beIN 2

Tennis: Billie Jean King Cup: Spain v Slovakia, 3am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Rayo Vallecano v Celta Vigo, 4.30am beIN 3

ATP Tennis: Paris Day 1, 5.30am beIN 1

Serie A: Bologna v Cagliari, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Levante v Granada, 7am beIN 3

MLS: Seattle v LA Galaxy, 1.10pm beIN 2

Tennis: Billie Jean King Cup: Russia v Canada, 8.30pm beIN 2

ATP Tennis: Paris Day 2, 9pm beIN 1

Wednesday 3 November

Tennis: Billie Jean King Cup: USA v Slovakia, 3am beIN 2

Tennis: Billie Jean King Cup: Germany v Switzerland, 3am beIN SPORTS CONNECT

ATP Tennis: Paris Day 2, 5.30am beIN 1

EFL Championship: Luton Town v Middlesbrough, 6.45am beIN 3

MLS: LAFC v Vancouver, 1.40pm beIN 2

Tennis: Billie Jean King Cup: France v Russia, 8.30pm beIN 2

ATP Tennis: Paris Day 3, 9pm beIN 1

Thursday 4 November

Tennis: Billie Jean King Cup: USA v Spain, 3am beIN 2

ATP Tennis: Paris Day 3, 5.30am beIN 1

EFL Championship: Blackburn v Fulham, 6.45am beIN 3

MLS: NY Red Bulls v Atlanta, 10.40am beIN 1

MLS: Montreal v Houston, 10.40am beIN SPORTS CONNECT

MLS: Austin v Sporting KC, 12.10pm beIN 3

ATP Tennis: Paris Day 4, 9pm beIN 1

Friday 5 November

Tennis: Billie Jean King Cup: Czech Republic v Switzerland, 3am beIN 2

ATP Tennis: Paris Day 4, 5.30am beIN 1

Tennis: Billie Jean King Cup Semi-FInal: TBC v TBC, 3am beIN 2

Saturday 6 November

ATP Tennis: Paris Quarter-final, 12am beIN 1

Tennis: Billie Jean King Cup Semi-FInal: TBC v TBC, 3am beIN 2

ATP Tennis: Paris Quarter-final, 3.30am beIN 1

Bundesliga: Mainz v Monchengladbach, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Empoli v Genoa, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Athleltic Club v Cadiz, 7am beIN 3

Ligue 1: Lens v Troyes, 7am beIN SPORTS CONNECT

Sunday 7 November

ATP Tennis: Paris Semi-final, 12am beIN 1

Autumn International Series: Ireland v Japan, 12am beIN 2

Autumn International Series: Italy v All Blacks, 12am beIN 3

LaLiga: Espanyol v Granada, 12am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Spezia v Torino, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bayern v Freiburg, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg v Augsburg, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Arminia Bielefeld, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bochum v Hoffenheim, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL: Nottingham Forest v Preston, 2am beIN SPORTS CONNECT

Tennis: Billie Jean King Cup FInal: TBC v TBC, 2am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Celta Vigo v Barcelona, 2.15am beIN 2

Autumn International Series: England v Tonga, 2.15am beIN 3

ATP Tennis: Paris Semi-final, 2.30am beIN 1

Ligue 1: Lille v Angers, 3am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Juventus v Fiorentina, 4am beIN 2

Bundesliga: RB Leipzig v Borussia Dortmund, 4.30am beIN 1

Autumn International Series: Wales v Springboks, 4.30am beIN 3

EFL Championship: Blackpool v QPR, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Alaves v Levante, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Cagliari v Atalanta, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Bordeaux v PSG, 7am beIN 1

LaLiga: Real Madrid v Rayo Vallecano, 7am beIN 2

Autumn International Series: France v Pumas, 7am beIN 3

Serie A: Venezia v Roma, 10.dopm beIN 3

Ligue 1: Marseille v Metz, 11pm beIN 1

SPFL: Dundee v Celtic, 11pm beIN 2

Monday 8 November