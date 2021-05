Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with:

LaLiga

Serie A

LaLiga

EFL Championship

Bundesliga

WTA

ATP

**All times listed in AEST

TUESDAY 11 MAY

ATP Tour 1000: Rome - Day 1 Match 4, 12:00am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 1 Match 4, 12:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 1 Match 5, 1:30am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 1 Match 5, 2:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 1 Match 6, 3:00am beIN 1

LaLiga: Real Betis v Granada, 4:55am beIN 3

ATP Tour 1000: Rome - Day 2 Match 1, 6:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 2 Match 1, 6:00pm beIN 1

ATP Tour 1000: Rome - Day 2 Match 2, 8:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 2 Match 2, 8:00pm beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 2 Match 3, 10:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 2 Match 3, 10:00pm beIN 2

WEDNESDAY 12 MAY

ATP Tour 1000: Rome - Day 2 Match 4, 12:00am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 2 Match 4, 12:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 2 Match 5, 1:30am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 2 Match 5, 2:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 2 Match 6, 3:00am beIN 1

LaLiga: Osasuna v Cadiz, 3:00am CONNECT

Serie A: Napoli v Udinese, 4:35am beIN 3

LaLiga: Elche v Alaves, 5:00am CONNECT

LaLiga: Levante v Barcelona, 5:55am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 3 Match 1, 6:00pm beIN 1

ATP Tour 1000: Rome - Day 3 Match 2, 8:00pm beIN 1

Copa Libertadores: Santos v Boca Juniors, 8:10am beIN 2

Copa Libertadores: Tachira v Internacional, 8:10am beIN 3

Copa Libertadores: The Strongest v Barcelona, 8:15am CONNECT

Copa Sudamericana: Metropolitanos v Athletico PA, 8:15am CONNECT

Copa Sudamericana: RB Bragantino v Emelec, 8:15am CONNECT

Copa Libertadores: Calera v Flamengo, 10:25am beIN 2

Copa Libertadores: Del Valle v Palmeiras, 10:25am beIN 3

Copa Sudamericana: Talleres v Tolima, 10:30am CONNECT

Copa Libertadores: Cristal v Racing, 10:30am CONNECT

Copa Sudamericana: Torque v Independiente, 10:30am CONNECT

ATP Tour 1000: Rome - Day 3 Match 3, 10:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 3 Match 1, 6:00pm beIN 2

WTA 1000: Rome - Day 3 Match 2, 8:00pm beIN 2

WTA 1000: Rome - Day 3 Match 3, 10:00pm beIN 2

THURSDAY 13 MAY

ATP Tour 1000: Rome - Day 3 Match 4, 12:00am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 3 Match 4, 12:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 3 Match 5, 2:00am beIN 1

Bundesliga: Schalke v Hertha, 2:00am CONNECT

Serie A: Cagliari v Fiorentina, 2:20am beIN 3

WTA 1000: Rome - Day 3 Match 5, 3:00am beIN 2

LaLiga: Sevilla v Valencia, 3:00am CONNECT

LaLiga: Celta v Getafe, 4:00am CONNECT

LaLiga: Huesca v Athletic, 4:00am CONNECT

Serie A: Sassuolo v Juventus, 4:35am beIN 3

Serie A: Atalanta v Benevento, 4:45am CONNECT

Serie A: Bologna v Genoa, 4:45am CONNECT

Serie A: Inter v Roma, 4:45am CONNECT

Serie A: Lazio v Parma, 4:45am CONNECT

Serie A: Sampdoria v Spezia, 4:45am CONNECT

SPFL Premiership: Ross County v Hamilton, 4:45am CONNECT

SPFL Premiership: Raith v Dundee, 4:45am CONNECT

Coupe de France: Montpellier v PSG, 4:55am beIN 2

LaLiga: Atletico v Sociedad, 5:00am beIN 1

Copa Libertadores: Rentistas v Sao Paulo, 7:55am beIN 2

Copa Libertadores: Argentinos v UC, 7:55am beIN 3

Copa Sudamericana: Ceara v Arsenal, 8:15am CONNECT

Copa Sudamericana: 12 de Octubre v Huachipato, 8:15am CONNECT

Copa Libertadores: Junior v River Plate, 9:55am beIN 2

Copa Libertadores: Fluminese v Santa Fe, 9:55am beIN 3

Copa Libertadores: La Guaira v Porteno, 10:00am CONNECT

Copa Sudamericana: San Lorenzo v Rosario, 10:30am CONNECT

Copa Sudamericana: Atletico GO v Palestino, 10:30am CONNECT

Copa Sudamericana: Bolivar v Jorge, 10:30am CONNECT

Copa Libertadores: Atletico Nacional v Nacional, 11:55am beIN 2

Copa Libertadores: Universitario v Defensa, 11:55am beIN 3

Major League Soccer: San Jose v Seattle, 12:38pm CONNECT

ATP Tour 1000: Rome - Day 4 Match 1, 6:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 4 Match 1, 6:00pm beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 4 Match 2, 8:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 4 Match 2, 8:00pm beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 4 Match 3, 10:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 4 Match 3, 10:00pm beIN 2

FRIDAY 14 MAY

ATP Tour 1000: Rome - Day 4 Match 4, 12:00am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 4 Match 4, 12:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 4 Match 5, 1:30am beIN 1

WTA 1000: Rome - Day 4 Match 5, 2:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 4 Match 6, 3:00am beIN 1

LaLiga: Valladolid v Villarreal, 3:00am CONNECT

Serie A: Crotone v Verona, 4:35am beIN 3

LaLiga: Eibar v Betis, 5:00am CONNECT

Coupe de France: Rumilly Vallieres v Monaco, 5:10am beIN 2

LaLiga: Granada v Real Madrid, 5:55am beIN 1

Copa Libertadores: Velez v LDU Quito, 7:55am beIN 2

Copa Sudamericana: Gremio v Lanus, 8:10am beIN 3

Copa Sudamericana: Aragua v La Equidad, 8:15am CONNECT

Copa Sudamericana: Guabira v Bahia, 8:15am CONNECT

Copa Libertadores: America v Atletico MG, 9:55am beIN 2

Copa Libertadores: Always Ready v Olimpia, 10:00am CONNECT

Major League Soccer: DC United v Chicago, 10:08am CONNECT

Copa Sudamericana: Penarol v Corinthians, 10:25am beIN 3

Copa Sudamericana: Aucas v Melgar, 10:30am CONNECT

Copa Sudamericana: Club River v Huancayo, 10:30am CONNECT

Copa Sudamericana: Libertad v Newell's, 10:30am CONNECT

WTA 1000: Rome - QF 1, 6:00pm beIN 1

ATP Tour 1000: Rome - Day 5 QF 1, 6:00pm beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 5 QF 2, 8:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - QF 2, 8:00pm beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 5 QF 3, 10:00pm beIN 1

WTA 1000: Rome - QF 3, 10:00pm beIN 2

SATURDAY 15 MAY

ATP Tour 1000: Rome - Doubles SF 1, 12:00am beIN 2

WTA 1000: Rome - QF 4, 2:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Rome - Day 5 QF 4, 3:00am beIN 2

WTA 1000: Rome - SF 1, 7:00pm beIN 1

ATP Tour 1000: Rome - Day 6 SF 1, 9:00pm beIN 1

SPFL Premiership: Rangers v Aberdeen, 9:25pm beIN 3

Serie A: Genoa v Atalanta, 10:55pm beIN 2

WTA 1000: Rome - SF 2, 11:00pm beIN 1

Serie A: Genoa v Atalanta, 11:00pm CONNECT

Serie A: Spezia v Torino, 11:00pm CONNECT

Bundesliga: Monchengladbach v Stuttgart, 11:30pm CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v FC Union, 11:30pm CONNECT

Bundesliga: Hertha v Cologne, 11:30pm CONNECT

Bundesliga: Augsburg v Bremen, 11:30pm CONNECT

Bundesliga: Bielefeld v Hoffenheim, 11:30pm CONNECT

Bundesliga: Schalke v Frankfurt, 11:30pm CONNECT

SUNDAY 16 MAY

Bundesliga: Freiburg v Bayern, 12:00am beIN 3

ATP Tour 1000: Rome - Doubles SF 2, 1:00am beIN 1

Serie A: Juventus v Inter, 1:50am beIN 2

ATP Tour 1000: Rome - Day 6 SF 2, 2:30am beIN 1

Serie A: Roma v Lazio, 4:35am beIN 2

SPFL Premiership: Dundee v Raith, 4:40am beIN 3

Major League Soccer: LA Galaxy v Austin, 5:50am beIN 1

Major League Soccer: Atlanta v Montreal, 9:05am beIN 3

Major League Soccer: Colorado v Houston, 11:05am beIN 1

Major League Soccer: Real Salt Lake v Nashville, 11:35am beIN 3

Major League Soccer: San Jose v Portland, 12:05pm beIN 2

Serie A: Fiorentina v Napoli, 8:20pm beIN 3

WTA 1000: Rome - Final, 10:30pm beIN 1

Serie A: Udinese v Sampdoria, 10:50pm beIN 2

Serie A: Benevento v Crotone, 10:50pm beIN 3

ATP 1000: Rome - Day 7, 11:00pm CONNECT

MONDAY 17 MAY