Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT

| 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with:

AFCON qualifiers

Six Nations decider

EFL Lague 1

EFL League 2

Miami Open tennis

EFL Championship

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

TUESDAY 30 MARCH

ATP Tour 1000: Miami - Day 6 Match 1, 2:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - Day 6 Match 1, 2:00am beIN 2

Total Africa Cup of Nations Qualifiers: Egypt v Comoros, 2:50am beIN 3

ATP Tour 1000: Miami - Day 6 Match 2, 4:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - Day 6 Match 2, 4:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Miami - Day 6 Match 3, 6:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - Day 6 Match 3, 6:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Miami - Day 6 Match 4, 8:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - Day 6 Match 4, 8:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Miami - Day 6 Match 5, 10:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - Day 6 Match 5, 10:00am beIN 2

WTA 1000: Miami - Day 6 Match 6, 12:00pm beIN 2

WEDNESDAY 31 MARCH

ATP Tour 1000: Miami - Day 7 Match 1, 2:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Day 7 Match 2, 4:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - QF 1, 4:00am beIN 2

SPFL Championship: Raith v Dunfermline, 5:00am beIN 3

ATP Tour 1000: Miami - Day 7 Match 3, 6:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Day 7 Match 4, 8:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Day 7 Match 5, 10:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - QF 2, 10:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Miami - Day 7 Match 6, 12:00pm beIN 1

THURSDAY 1 APRIL

UEFA Women's Champions League: Lyon v PSG, 3:25am beIN 3

WTA 1000: Miami - QF 3, 4:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Day 8 QF 1, 6:00am beIN 1

WTA 1000: Miami QF 4, 10:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Day 8 QF 2, 12:00pm beIN 1

FRIDAY 2 APRIL

ATP Tour 1000: Miami - Day 8 QF 3, 4:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Doubles SF 1, 4:00am beIN 2

WTA 1000: Miami - SF 1, 6:00am beIN 1

ATP Tour 1000: Miami - Doubles SF 2, 8:00am beIN 2

ATP Tour 1000: Miami - Day 8 QF 4, 10:00am beIN 1

WTA 1000: Miami - SF 2, 12:00pm beIN 1

EFL League 1: Doncaster v Charlton, 10:25pm beIN 2

SATURDAY 3 APRIL

Challenge Cup: Zebre v Bath, 1:00am CONNECT

CAF Champions League: Al Hilal Club v Sundowns, 3:00am CONNECT

Challenge Cup: London Irish v Cardiff, 3:30am CONNECT

CAF Champions League: CR Belouizdad v TP Mazembe, 6:00am CONNECT

Challenge Cup: Montpellier v Glasgow, 6:00am CONNECT

Ligue 1: Monaco v Metz, 10:00pm CONNECT

Champions Cup: Wasps v Clermont, 10:30pm CONNECT

CAF Champions League: Al Merrikh v Ahly, 11:00pm CONNECT

CAF Champions League: Simba SC v AS Vita, 11:00pm CONNECT

SUNDAY 4 APRIL

Serie A: Atalanta v Udinese, 12:00am CONNECT

Serie A: Benevento v Parma, 12:00am CONNECT

Serie A: Cagliari v Verona, 12:00am CONNECT

Serie A: Genoa v Fiorentina, 12:00am CONNECT

Serie A: Lazio v Spezia, 12:00am CONNECT

Serie A: Napoli v Crotone, 12:00am CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Schalke, 12:30am CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg v Cologne, 12:30am CONNECT

Bundesliga: Mainz v Bielefeld, 12:30am CONNECT

Bundesliga: Augsburg v Hoffenheim, 12:30am CONNECT

Challenge Cup: Benetton v Agen, 1:00am CONNECT

Challenge Cup: Ospreys v Newcastle, 1:00am CONNECT

Challenge Cup: Munster v Toulouse, 1:00am CONNECT

CAF Champions League: Kaizer Chiefs v WAC, 2:00am CONNECT

CAF Champions League: Petro de Luanda v Horoya, 2:00am CONNECT

CAF Champions League: Teungueth v ES Tunis, 2:00am CONNECT

Challenge Cup: Dragons v Northampton, 2:30am CONNECT

Champions Cup: Exeter v Lyon, 2:30am CONNECT

LaLiga: Osasuna v Getafe, 2:30am CONNECT

Bundesliga: Monchengladbach v Freiburg, 4:30am CONNECT

CAF Champions League: MC Alger v Zamalek, 5:00am CONNECT

Ligue 1: Angers v Montpellier, 9:00pm CONNECT

CAF Confederations Cup: Namungo v Nkana, 11:00pm CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Bremen, 11:30pm CONNECT

MONDAY 5 APRIL