The Bundesliga is on beIN SPORTS this weekend, plus here's everything beIN has on offer on beIN 1, beIN 2 and beIN 3, and streaming product beIN SPORTS CONNECT.

Over the next seven days we'll have: the return of the BUndesliga, plus features on football's greatest clubs and players; replays of some classic derbies and much more!

beIN SPORTS 1

Friday 22 May

12am-5:10am: Serie A Napoli vs Juventus 2016/17 Napoli vs Juventus 2017/18 Juventus vs Napoli 2017/18

5:10am-5:30am: Goal Rush: Juventus

5:30am-6am: The Keys and Gray Show:

6am-7am: The Champions Club

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 38

7:30am- 8am: The Keys and Gray Show: Ep. 42

8am-9am: The Football Years 1992/93 1993/94

9am-9:30am: Bundesliga’s Best: Bayern v Dortmund

9:30am-10am: Bundesliga Weekly

10am-10:30am: Bundesliga Mini: Dortmund vs Bayern

10:30am-11am: Bundesliga’s Best: Bayern vs Dortmund

11am-12pm: The Champions Club

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 42

12:30pm-4pm: Derbi Barceloni Barcelona vs Espanyol 2012/2013 Barcelona vs Espanyol 2016/17

4pm-4:15pm: LaLiga: Necessary Rivals

4:15pm-6pm: Derbi Barceloni: Espanyol vs Barcelona

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 39

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 42

7pm-7:30pm: e-Liga Show: Search for a Champion

7:30pm-10pm: Boys From Brazil Ronaldo Nazario Roberto Rivellino Ronaldinho Atletico MG vs Olimpia

10pm-11pm: The Champions Club

11pm-11:30pm: e-Liga Show: Search Champion

11:30pm-12am: The Keys and Gray Show: Ep. 42

Saturday 23 May

12am-3:30am: Derbi Barcelona Barcelona vs Espanyol 2012/2013 Barcelona vs Espanyol 2016/17

3:30am-4am: Bundesliga Weekly

4am-4:25am: LIVE: Hertha v FC Union

4:25am-6:30am: LIVE: Hertha vs FC Union

6:30am-7am: LIVE: Hertha v FC Union

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 39

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 39

8am-8:30am: e-Liga Show: Search for a Champion

8:30am-10:20am: eMLS

10:20am-10:50am: Bundesliga Weekly

10:50am-12:40pm: Bundesliga: Hertha vs FC Union

12:40pm-1pm: Bundesliga: The Best Screamers

1pm-1:30pm: Stars of El Clasico: Raul

1:30pm-3:15pm: Magic of El Clasico: Real Madrid vs Barcelona 2013/2014

3:15pm-3:45pm: Stars of El Clasico: Ronaldinho

3:45pm-5:30pm: Magic of El Clasico: Real Madrid vs Barcelona 2014/2015

5:30pm-6pm: e-Liga Show: Search for a Champion

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 40

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 43

7pm-7:30pm: e-Liga Show: Search for a Champion

7:30pm-8pm: Bundesliga Weekly: Ep. 43

8pm-8:40pm: The Bayern Treble

8:40pm-9pm: The Best Goals: Bayern

9pm-10pm: Bundesliga’s Best Bayern v Breman Bayern v Dortmund

10pm-10:30pm: e-Liga Show: Search for a Champion

10:30pm-11:25pm: LIVE: Pre-Game Bundeliga: Wolfsburg v Dortmund

11:25pm-1:30pm: LIVE: Bundesliga: Wolfsburg vs Dortmund

Sunday 24 May

1:30am-2am: LIVE: Bundesliga Post Game: Wolfsburg vs Dortmund

2am-2:25am: LIVE: Bundesliga Pre Game: Bayern v Frankfurt

2:25am-4:30am: LIVE: Bundesliga: Bayern vs Frankfurt

4:30am-5am: LIVE: Bundesliga Post Game: Bayern v Frankfurt

5am-7:30am: Bundesliga The Bayern Treble Freiburg vs Bremen

7:30am-8am: Sports Burst: Ep. 40

8am-8:30am: e-Liga Show: Search for a Champion

8:30am-9am: Bundesliga Mini: Wolfsburg v Dortmund

9am-10:45am: Bundesliga: Bayern v Frankfurt

10:45am-11:05am: The Best Goals: Bayern

11:05am-12:50pm: Bundesliga: Wolfsburg v Dortmund

12:50pm-1:10pm: Bundesliga: The Best Goals: Wolfsburg

1:10pm-5:30pm: Bundesliga: Bayern v Frankfurt

5:30pm-6pm: e-Liga Show: Search for a Champion

6pm-7pm: Bundesliga Highlights

7pm-9pm: Bundesliga Mini Monchengladbach vs Leverkusen Freiburg vs Bremen Paderborn vs Hoffenheim Wolfsburg vs Dortmund

9pm-9:25pm: LIVE: Bundesliga Pre-Game: Schalke v Augsburg

9:25pm-11:25pm: LIVE: Bundesliga: Schalke vs Augsburg

11:25pm-1:30pm: LIVE: Bundesliga: Mainz vs Leipzig

Monday 25 May

1:30am-1:55am: LIVE: Bundesliga Pre Game: Cologne v Dusseldorf

1:55am-4am: LIVE: Bundeliga: Cologne vs Dusseldorf

4am-4:30am: LIVE: Bundesliga Post Game: Cologne v Dusseldorf

4:30am-6am: Bundesliga Mini Freiburg vs Bremen Paderborn vs Hoffenheim Wolfsburg vs Dortmund

6am-7am: Bundesliga Highlights

7am-8:50am: Bundesliga: Mainz vs Leipzig

8:50am-9:20am: Bundesliga Mini

9:20am-11:10am: Bundesliga: Schalke vs Augsburg

11am-11:30am: Bundesliga: Rudi Voller

11:30am-6pm: Bundesliga Bayern vs Frankfurt Mainz vs Leipzig Schalke vs Augsburg Cologne vs Dusseldorf The Best Goals: Dortmund Wolfsburg vs Dortmund

6pm-6:30pm: Mark My Words!: Ucl

6:30pm-7pm: Year of My Life: Phil Neville

7pm-8pm: Bundesliga Highlights

8pm-10pm: Bundesliga Mini Schalke vs Augsburg Mainz vs Leipzig Cologne vs Dusseldorf Bayern vs Frankfurt

10pm-10:30pm: Mark My Words! Ucl

10:30pm-11pm: Year Of My Life: Phil Neville

11pm-12am: Bundesliga Highlights

Tuesday 26 May

12am-6:30am: LiLiga Technology for the Show Athletic vs Celta 2013/2014 Top Vintage Goals 5 Real Madrid vs Villarreal 2009/2010 Sevilla vs Valencia 2012/2013 Top Vintage Goals 5

6:30am-7am: Mark my Words! : UCL

7am-7:30am: Years Of My Life: Phil Neville

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 44

8am-9am: Bundesliga Highlights

9am-10am: Football Rivalries: Holland v Germany

10am-12pm: Football’s Greatest Johan Cruyff Ruud Gullit Marco Van Basten Clarence Seedorf

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 44

12:30pm-4pm: Derby de la Cote d’Azur Monaco vs Nice Nice vs Monaco

4pm-4:15pm: The History of Monaco

4:15pm-6pm: Derby de la Cote d’Azur: Monaco vs Nice

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 41

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 44

7pm-7:30pm: Inside Serie A

7:30pm-11pm: Derby della Capitale Milan & Rome Roma vs Lazio Roma vs Lazio Roma vs Lazio

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 44

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 41

Wednesday 27 May

12am-1am: Bundesliga’s Best: Bayern vs Dortmund

1am-2am: Bundesliga Highlights

2am-2:25am: LIVE: Bundesliga Pre Game: Dortmund v Bayern

2:25am-4:25am: LIVE: Bundesliga : Dortmund vs Bayern

4:25am-6:30am: LIVE: Bundesliga Post Game: Leverkusen vs Wolfsburg

6:30am-7am: LIVE: Bundesliga: Leverkusen v Wolfsburg

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 41

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 45

8am-6pm: Bundesliga Dortmund vs Bayern Bayern vs Dortmund Bremen vs Monchengladbach (Mini) Dortmund vs Bayern Frankfurt vs Freiburg (Mini) Leverkusen vs Wolfsburg (Mini) Bremen vs Monchengladbach (Mini) Frankfurt vs Freiburg Bayern vs Dortmund Dortmund vs Bayern

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 42

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 45

7pm-8pm: e-liga Show: Search for a Champion

8pm-9pm: LaLiga Top Vintage Goals 6 BackToWin 2

9pm-12:20am: Bundesliga Bundesliga Highlights Dortmund vs Bayern Bundesliga highlights (Mini) Bremen vs Monchengladbach



Thursday 28 May

12:20am-1:20am: Bundesliga Mini Frankfurt vs Freiburg Leverkusen vs Wolfsburg

1:20am-2am: Bundesliga: The Best Solo Goals

2am-2:25am: LIVE: Bundesliga Pre-Game: Leipzig v Hertha

2:25am-4:45am: LIVE: Bundesliga: Leipzig vs Hertha

4:45am-6:30am: LIVE: Bundesliga: Dusseldorf vs Schalke

6:30am-7am: LIVE Bundesliga Post Game: Dusseldorf v Schalke

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 42

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 46

8am-6pm: Bundesliga Leipzig vs Hertha The Best Dribblers Augsburg vs Paderborn Leipzig vs Hertha Hoffenheim vs Cologne Dusseldorf vs Schalke Augsburg vs Paderborn FC Union vs Mainz Hoffenheim vs Cologne Dusseldorf vs Schalke

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 43

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 46

7pm-8pm: The Champions Club

8pm-9pm: The Football Years 1994/95 1995/96

9pm-10pm: Bundesliga Highlights

10pm-10:30pm: Bundesliga Weekly

10:30pm-12am: Bundesliga Mini Leipzig vs Hertha Hoffenheim vs Cologne Dusseldorf vs Schalke



beIN SPORTS 2

Friday 22 May

12am-5:10am: Copa Lib Boca Juniors vs River Plate Flamengo vs Gremio Flamengo vs River Plate

5:10am-5:40am: Sporting Rivalries: Argentina v Brazil

5:40am-6am: Talking Talent with Angel Di Maria

6am-6:30am: Steven Gerrard

6:30am-11:30am: Old Firm Classics Rangers vs Celtic Graeme Souness Celtic vs Rangers Old Firm & Prague

11:30am-12pm: MLS: Toronto 2016 - From Ecstasy to Agony

12pm-4:50pm: MLS Classic Matches: Portland vs Seattle (2014)

4:50pm-6pm: MLS The Beckham Effect The Movement - Soccer in Las Vegas

6pm-12am: Cricket’s Greatest Batsmen David Gower Sunil Gavaskar Garfield Sobers Sachin Tendulkar Graham Gooch Jacques Kallis Steve Waugh Don Bradman Brian Lara Adam Gilchrist Graeme Pollock Viv Richards



Saturday 23 May

12am-5:45am: Aussie’s Abroad Aaron Mooy Matt Leckie Mile Jedinak

5:45am-6am: Old Firm: Rangers vs Celtic

6am-11:30am: Cricket’s Greatest Batsmen Gower Gavaskar Sobers Tendulkar Gooch Kallis Waugh Bradman Lara Gilchrist Pollock

11:30am-12:30pm: Sporting Greats Sir Garfield Sobers Don Bradman

12:30pm-5pm: Football Icons: Marvericks: Maradona Rivalries: Maradona Maradona Part 1-4 Rivalries – Maradona Diego Maradona

5pm-6pm: Football Rivalries: Superclasico & Vienna

6pm-11:20pm: Liverpool YNWA Jason McAteer Liverpool vs Dortmund Bob Paisley Liverpool vs Arsenal Anfield Emile Heskey

11:20pm-1:25am: LIVE: Bundesliga: Monchengladbach vs Leverkusen

Sunday 24 May

1:25am-6:30am: EFL Grudge Match MK Dons vs Wimbledon Aston Villa vs Birmingham Norwich vs Ipswich

6:30am-12:20pm: Liverpool YNWA Liverpool '70's/'80s Liverpool vs Dortmund Bob Paisley Liverpool vs Arsenal Man Utd vs Liverpool Bill Shankly

12:20pm-5:30pm: MLS Classic: NY Red Bulls v Tamps Bay MLS – The Movement: Soccer in Las Vegas Classic: LA Galaxy v Huston Hell is Real From Ecstasy to Agony

5:30pm-6pm: Football’s Greatest: Celtic '67

6pm-12:20am: Magic of El Clasico Barcelona vs Real Madrid 2012/13 Ronaldinho Barcelona vs Real Madrid 2005/2006 Hristo Stoichkov Barcelona vs Real Madrid 2018/2019



Monday 25 May

12:20am—12:35am: LaLiga Classic: Barcelona vs Real Madrid

12:35am-1:05am: The Mavericks: Faustino Asprilla

1:05am-5:15am: Copa Sudamerica Round of 16 1st Leg Round of 16 2nd Leg Round of 16 2nd Leg Quarter Final 1st Leg Quarter Final 2nd Leg Quarter Final 1st Leg Quarter Final 2nd Leg Semi Final First Leg Semi Final 2nd Leg Final

5:15am-5:45am: Sporting Rivalries: Argentina v Brazil

5:45am-6am: Carabao Cup Classic: Arsenal vs Man City

6am-12:20pm: Magic of El Clasico Barcelona vs Real Madrid 2012/13 Ronaldinho Barcelona vs Real Madrid 2005/2006 Barcelona vs Real Madrid 2018/2019

12:20pm-12:50pm: The Mavericks: Zlatan Ibrahimovic

12:50pm-1:25pm: In Conversation: In Conversation: Klopp & Wenger

1:25pm-2:50pm: Liverpool TV: Newcastle 96/97

2:50pm-3:20pm: Football’s Greatest: Xabi Alonso

3:20pm-4:45pm: Liverpool TV: Newcastle 95/96

4:45pm-5:45pm: Football’s Greatest Xabi Alonso Bill Shankly

5:45pm-9pm: Arsenal TV Arsenal vs Crystal Palace Season Review 01/02

9pm-11:50pm: LFC TV Middlesbrough ‘17 Brighton ‘17

11:50pm-12:20am: Football’s Greatest: George Weah

Tuesday 26 May

12:20am-6am: AFCON 2019 Senegal vs Tunisia SF Algeria vs Nigeria SF Senegal vs Algeria Final

6am-9:20am: Arsenal TV Arsenal vs Crystal Palace Season Review 01/02

9:20am-12:10pm: LFC TV Middlesbrough ‘17 Brighton ‘18

12:10pm-12:30pm: Talking Talent with Angel Di Maria

12:30pm-6pm: Cricket’s Greatest Batsmen Sunil Gavaskar Garfield Sobers Sachin Tendulkar Graham Gooch Jacques Kallis Steve Waugh Don Bradman Brian Lara Adam Gilchrist Graeme Pollock Viv Richards

6pm-12:15pm: EFL: Fall Leeds vs Derby Nottm Forest vs Leeds Nottm Forest vs Derby Nottingham Forest '70s Sunderland vs Portsmouth



Wednesday 27 May

12:15am-3:45am: Cricket’s Greatest Michael Holding Richard Hadlee Wasim Akram Kapil Dev Glenn McGrath Dennis Lillee Curtly Ambrose

3:45am-4:20am: In Conversation: Klopp & Wenger

4:20am-6:25am: LIVE: Bundesliga: Bremen vs Monchengladbach

6:25am-6:40am: Bundesliga Classic: Bayern vs Monchengladbach

6:40am-12:30pm: EFL: Fallen Giants Leeds vs Derby Nottm Forest vs Derby Nottingham Forest '70s Sunderland vs Portsmouth

12:30pm-1:55pm: Liverpool TV: Liverpool vs Dortmund

1:55pm-2:25pm: Football’s Greatest Mangers: Bob Paisley

2:25pm-5:15pm: LFC TV Liverpool vs Arsenal Man Utd vs Liverpool

5:15pm-5:45pm: Football’s Greatest Mangers: Bill Shankly

5:45pm-6pm: Carabao Cup: Liverpool vs Chelsea

6pm-9pm: England’s Greatest Wembley Manchester United '90s Liverpool '70's/'80s Alan Shearer England v Germany

9pm-12am: Chelsea TV Premier League Years 94/95 & 95/96 Inside Chelsea Best of: Flo Chelsea vs Burnley Best of: Ballack



Thursday 28 May

12am-4am: Cricket’s Greatest Batsmen David Gower Garfield Sobers Sunil Gavaskar Graham Gooch Sachin Tendulkar Jacques Kallis Steve Waugh Don Bradman

4am-4:20am: Talking Talent with Laurent Koscielny

4:20am-6:25am: LIVE: Bundesliga: Hoffenheim vs Cologne

6:25am-7am: Talking Talent Talking Talent with Patrick Vieira Talking Talent with Aleksandr Golovin - The Big

7am-9am: England’s Greatest Liverpool '70's/'80s Alan Shearer England v Germany

9am-12pm: Chelsea TV Premier League Years 94/95 & 95/96 Inside Chelsea Best of: Flo Chelsea vs Burnley Best of: Vialli

12pm-5pm: The Football Years 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00

5pm-6pm: Football Rivalries: England v Scotland

6pm-12:10am: Old Firm Classic Kenny Dalglish Celtic vs Rangers Celtic '67 Celtic vs Rangers Kenny Dalglish Old Firm & Prague



beIN SPORTS 3

Friday 22 May

12am-1am: Ferrari Challenge: Mugello pt 1

1am-1:30am: FIA Truck Racing: Zolder

1:30am-2am: FIA Formula Regional: Barcelona

2am-3am: DTM highlights: Assen

3am-3:30am: FastZone

3:30am-4am: GP Confidential

4am-4:30am: Racing Files: McLaren

4:30am-6am: The Race: Sebring

6am-11am: Golfing Greats The Big Three Seve Ballesteros Gary Player Jack Nicklaus Royal Birkdale Arnold Palmer Sir Nick Faldo Tom Watson St Andrews John Daly

11am-2pm: Fed Cup Highlights 1st Round Semi-Final Final

2pm-4pm: Davis Cup Highlights Qualifiers Finals

4pm-5pm: Sporting Greats Rafael Nadal Roger Federer

5pm-6pm: Fed Cup Highlights: Best of 2019

6pm-6:10pm: Best of 6 Nations: Jacob Stockdale

6:10pm-11:35pm: Rugby Rivalries Wales vs Ireland 2019 Wales vs Ireland 2019 Ireland vs Wales 2020

11:35pm-12:10am: Sporting Greats: Brian O'Driscoll

Saturday 23 May

12:10am-2:40am: Fight Night Prince Naseem Hamed Sugar Ray Robinson Muhammad Ali Joe Frazier Ali v Frazier

2:40am-3:10am: Sporting Greats: Sugar Ray Leonard

3:10am-4:40am: Sporting Rivalries Federer v Nadal Romania v USSR Miracle on Ice

4:40am-5am: Six Nations Mini Ireland vs Scotland France vs England

5am-6am: Sporting Rivalries England v France South Africa v New Zealand

6am-11:25pm: Rugby Rivalries Wales vs Ireland 2019 Wales vs Ireland 2019 Ireland vs Wales 2020

11:25am-12pm: Sporting Greats: Brian O'Driscoll

12pm-1pm: Ferrari Challenge: Mugello

1pm-1:30pm: FIA Truck Racing: Le Mans

1:30pm-2pm: FIA Forumula Regional: Mugello

2pm-3pm: DTM Highlights: Brands Hatch

3pm-3:30pm: FastZone

3:30pm-4pm: GP Confidential

4pm-4:30pm: The Racing Files: Monza

4:30pm-5:50pm: The Race: Lime Rock Park

5:50pm-11:20pm: The Wallabies Wales ‘16 Ireland ‘16 England ‘16

11:20pm-1:30am: LIVE: Bundesliga: Paderborn vs Hoffenheim

Sunday 24 May

1:30am-5:30am: Golfing Greats Royal Birkdale Arnold Palmer Sir Nick Faldo The Big Three Tom Watson St Andrews John Daly Seve Ballesteros

5:30am-6am: Sporting Greats: Sean Fitzpatrick

6am-11:30am: The Wallabies 2016 Wales ‘16 Ireland ‘16 England ‘16

11:30am-12pm: Sporting Greats: Mal Meninga

12pm-5:15pm: Best of Barty Quarter Final - Barty v V. Williams Semi Final - Barty v Strycova Final - Barty v Goerges

5:15pm-5:30pm: WTA – My Story: Ashleigh Barty

5:30pm-6pm: WTA Tennis United

6pm-12am: Sporting Records/Countdowns Sporting Countdowns: Dominance Sporting Records: Age Sporting Countdowns: Entertainers Sporting Records: Career Sporting Countdowns: Rivalries Sporting Records: Distance Sporting Countdowns: Moments Sporting Records: Fastest Sporting Countdowns: Comebacks Sporting Records: First Sporting Countdowns: Controversies Sporting Records: Greatest



Monday 25 May

12am-1:10am: Six Nations Mini 2020 Wales vs Italy Ireland vs Scotland France vs England Ireland vs Wales Scotland vs England France vs Italy England vs Ireland

1:10am-3am: Six Nations: England vs Wales ‘20

3am-5:50am: Chelsea TV

5:50am-6am: WTA My Story - Ashleigh Barty

6am-12pm: Sporting Countdowns/Records Sporting Countdowns: Dominance Sporting Records: Age Sporting Countdowns: Entertainers Sporting Records: Career Sporting Countdowns: Rivalries Sporting Records: Distance Sporting Countdowns: Moments Sporting Records: Fastest Sporting Countdowns: Comebacks Sporting Records: First Sporting Countdowns: Controversies Sporting Records: Greatest

12pm-6pm: WTA WTA – My Story: Ashleigh Barty WTA Big Ten Highlights: Shenzen WTA – My Story: Elina Svitolina WTA Finals: Doubles Semi Final WTA Finals: Doubles Final

6pm-12am: Olympic Gold Nadia Comaneci Carl Lewis Rafael Nadal Usain Bolt Ian Thorpe Michael Johnson Mark Spitz Jesse Owens Daley Thompson Steve Redgrave Mo Farah Heike Dreschler



Tuesday 26 May

12am-6am: ISSF Shooting World Cup Final 10m Air Rifle Women Final 50m Rifle 3 Positions Men Final 10m Air Pistol Men Final 25m Pistol Women Final 10m Air Rifle Men Final 25m Rapid Fire Pistol Men Final 10m Air Pistol Women Final 10m Air Pistol Mixed Team

6am-12pm: Sporting Greats Nadia Comaneci Carl Lewis Rafael Nadal Usain Bolt Ian Thorpe Michael Johnson Mark Spitz Jesse Owens Daley Thompson Steve Redgrave Mo Farah Heike Dreschler

12pm-2:40pm: Rugby X: Finals

2:40pm-4:25pm: The Gat-Trick: Wales Grand Slam Victory

4:25pm-6pm: A Perfect Ten: Dan Carter

6pm-6:30pm: WTA Tennis United

6:30pm-12:15pm: Best of Barty: Barty v Sharapova

Wednesday 27 May

12:15am-12:25am: WTA-My Story: Ashleigh Barty

12:25am-4:20am: World Aquabike Season Preview GP of Portugal (Part 1) GP of Portugal (Part 2) GP of Italy (Part 1) GP of Italy (Part 2) GP of Qingdao (Part 1) GP of Qingdao (Part 2) Season Review

4:20am-6:25am: LIVE: Bundesliga: Frankfurt vs Freiburg

6:25am-12:15pm: Best of Barty Barty v Sharapova (CC) Barty v Kontaveit (CC) Barty v Sakkari (CC)

12:15pm-12:30pm: WTA-My Story: Ashleigh Barty

12:30pm-5:30pm: The Mavericks/Sporting Triumphs The Mavericks: Seve Ballesteros Sporting Triumphs: Sir Nick Faldo / Johnny Nelson The Mavericks: John Daly Sporting Triumphs: Graeme Souness / Will Greenwood The Mavericks: Prince Naseem Hamed Sporting Triumphs: Joe Calzaghe / Colin Montgomerie The Mavericks: Chris Gayle Sporting Triumphs: Gary Neville / Brian Noble The Mavericks: Alberto Tomba Sporting Triumphs: Sebastian Coe / Leuan Evans

5:30pm-6:30pm: Sporting Greats Brian O'Driscoll Sean Fitzpatrick

6:30pm-11:50pm: All Blacks Ireland v All Blacks Jonah Lomu Ireland vs All Blacks Richie McCaw Dan Carter

11:50pm-12am: Six Nations Mini: Ireland vs Wales

Thursday 28 May