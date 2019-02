Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

Monday 11 February

Super Lig: Round 21, midnight, beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Montpellier vs Monaco, 1:00am, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Atlanta vs SPAL, 1:00am, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Sampdoria vs Frosinone, 1:00am, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Torino vs Udinese, 1:00am, beIN 1

Bundesliga: Bremen vs Augsburg, 1:30am, beIN SPORTS CONNECT

Six Nations: England vs France, 2:00am, beIN 3

LaLiga: Valencia vs Sociedad, 2:15am, beIN 2

Ligue 1: Guingamp vs Lille, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Rennes vs St Etienne, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Round 21, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Dusseldorf vs Stuttgart, 4:00am, beIN 3

Serie A: Sassuolo vs Juventus, 4:00am, beIN 1

LaLiga: Sevilla vs Eibar, 4:30am, beIN 2

Serie A: Milan vs Cagliari, 6:30am, beIN 3

LaLiga: Bilbao vs Barcelona, 6:45am, beIN 1

Ligue 1: Nice vs Lyon, 7:00am, beIN 2

SuperLiga: River vs Racing, 9:20am, beIN 1

WTA Doha: Day 1, 11:30pm, beIN 3

Tuesday 12 February

LaLiga: Alaves vs Levante, 7:00am, beIN 2

WTA Doha: Day 2, 10:00pm, beIN 3

Wednesday 13 February

CAF CL: El Tunis vs Orland Pirates, midnight, beIN 1

CAF CL: Horoya vs FC Platinum, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

CAF CL: Mimosas vs Sundowns, 3:00am, beIN 1

CAF CL: Club Africain vs TP Mazembe, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: West Brom vs Nottm Forest, 6:45am, beIN 2

Copa Sudamericana: CA River vs Santos, 8:15am, beIN 1

Copa Libertadores: Athletico MG vs Danubio, 8:15am, beIN 3

Copa Sudamericana: Macara vs Guabria, 10:30am, beIN 3

Copa Libertadores: Barcelona vs Defensor, 10:30am, beIN 2

Copa Libertadores: Medellin vs Palestino, 10:30am, beIN 1

WTA Doha: Day 3, 11:30pm, beIN 3

Thursday 14 February

CAF CC: Asante Kotoko vs Zesco, 3am, beIN SPORTS CONNECT

U20 Africa Cup Of Nations, Semi Final 1, beIN 1

CAF CC: Salitas vs ESS, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

CAF CC: Petro Luanda vs Gor Mahia, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Saint Etienne vs Strasbourg, 5:00am, beIN 1

U20 Africa Cup Of Nations, Semi Final 2, beIN SPORTS CONNECT

CAF CC: CSS vs Enugu Rangers, 6:00am, beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Brentford vs Aston Villa, 6:45am, beIN 2

Copa Libertadores: Libertad vs Strongest, 8:15am, beIN 1

Copa Libertadores: Uni De Chile vs Melgar, 8:15am, beIN 3

Copa Sudamericana: Fluminense vs Antofagasta, 10:30am, beIN 2

Copa Libertadores: Caracas vs Delfin, 10:30am, 10:30am, beIN 1

Copa Libertadores: Sao Paolo vs Talleres, 10:30am, beIN 3

WTA Doha: Day 4, 11:30pm, beIN 3

Friday 15 February

Copa Sudamericana: Pari vs Monagas, 8:15am, beIN 2

Copa Sudamericana: Corinthians vs Racing, 10:30am, beIN 3

Copa Libertadores: Atletico NA vs Guaira, 10:30am, beIN 2

SuperLiga: Rosario vs River, 11:00am, beIN 1

Saturday 16 February

WTA Doha: Day 5, 00:30am, beIN 3

Super Lig: Malatyaspor vs Besiktas, 4:30am, beIN 2

Bundesliga: Augsburg vs Bayern, 6:30am, beIN 3

Serie A: Juventus vs Frosinone, 6:30am, beIN 1

EFL League 1: Sunderland vs Accrington Stanley, 6:45am, beIN 2

Ligue 1: Lyon vs Guingamp, 6:45am, beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Eibar vs Getafe, 6:45am, 7:00am, beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Celta Vigo vs Levante, 11:00pm, beIN 1

EFL League One: Southend vs Portsmouth, 11:30pm, beIN 2

WTA Doha: Day 6, 11:30pm, beIN 3

Sunday 17 February

Bundesliga: Schalke vs Freiburg, 1:30am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim vs Hannover, 1:30am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Stuttgart vs Leipzig, 1:30am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg vs Mainz, 1:30am, beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Aston Villa vs West Bromwich Albion, 2:00am, beIN 1

LaLiga: Rayo Vallecano vs Atletico Madrid, 2:15am, beIN 1

U20 Africa Cup of Nations, 3rd Place Final, 2:30am, beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Marseille vs Amien, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Fenerbahce vs Konyaspor, 3:00am, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Cagliari vs Parma, 4:00am, beIN 1

Bundesliga: Hertha vs Bremen, 4:30am, beIN 3

LaLiga: Real Sociedad vs Leganes, 4:30am, beIN 2

Serie A: Atalanta vs Milan, 6:30am, beIN 1

LaLiga: Barcelona vs Real Valladolid, 6:45am, beIN 2

WTA Dubai: Day 1, 7:00pm, beIN 3

LaLiga: Real Madrid vs Girona, 10:00pm, beIN 2

Serie A: SPAL vs Fiorentina, 10:30pm, beIN 1

SPFL: Motherwell vs Hearts, 11:15pm, beIN SPORTS CONNECT

Monday 18 February