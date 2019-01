Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS and beIN SPORTS CONNECT with the Carabao Cup semi-finals, as well as:

Serie A

EFL

Bundesliga

LaLiga

Ligue 1

Argentine Superliga

Turkish Super Lig

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

Monday 21 January

Ligue 1: Rennes v Montpellier, 1am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Fiorentina v Sampdoria, 1am beIN 1

Serie A: SPAL v Bologna, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Nuremburg v Hertha, 1.30am beIN 3

LaLiga: Villareal v Bilbao, 2.15am beIN 2

Ligue 1: Caen v Marseille, 3am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Trabzonspor v Basaksehir, 3am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Schalke v Wolfsburg, 4am beIN 3

Serie A: Cagliari v Empoli, 4am beIN 1

LaLiga: Levante v Valladolid, 4.30am beIN 2

LaLiga: Rayo v Sociedad, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Napoli v Lazio, 4.30am beIN 1

LaLiga: Barcelona v Leganes, 6.45am beIN 2

Ligue 1: St Etienne v Lyon, 7am beIN 3

Tuesday 22 January

Serie A: Genoa v AC Milan 1am beIN 1

Turkish Super Lig: Bursaspor v Fenerbahce, 4am beIN 2

Serie A: Juventus v Chievo, 6.30am beIN 1

EFL: Bolton v West Brom, 7am beIN 3

LaLiga: Eibar v Espanyol, 7am beIN 2

Wednesday 23 January

Coupe de France: Toulouse v Reims, 4.30am beIN 2

Coupe de France: Monaco v Metz, 7am beIN 2

Copa Libertadores: Delfin v Nacional, 10.30am beIN 2

Thursday 24 January

Coupe de France: St Etienne v Dijon, 4.30am beIN 1

Carabao Cup: Burton v Manchester City, 6.45am beIN 2

SPFL: Kilmarnock v Rangers, 6.45am beIN 3

Coupe de France: PSG v Strasbourg, 7.05am beIN 1

Copa Libertadores: Bolivar v Defensor, 10.30am beIN 1

Copa Libertadores: Deportivo La Guaira v Real Garcilaso, 10.30am beIN 2

Argentine SuperLiga, River v Union 11am beIN 3

Friday 25 January

Carabao Cup: Chelsea v Tottenham, 6.45am beIN 2

Coupe de France: Amiens v Lyon, 7am beIN 1

Saturday 26 January

Super Lig: Besikats v Buyukeshir, 4.30am beIN 2

Bundesliga: Hertha v Schalke, 6.30am beIN 1

Ligue 1: Marseille v Lille, 6.45am beIN 2

LaLiga: Sevilla v Levante, 11pm beIN 2

Sunday 27 January

Serie A: Sassuolo v Cagliari, 1am beIN 3

Bundesliga: Dortmund v Hannover, 1.30am beIN 1

Bundesliga: Monchengladbach v Augsburg, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Mainz v Nurenburg, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg v Leverkusen, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Atletico Madrid v Getafe, 2.15am beIN 2

Ligue 1: Nantes v Saint Etienne, 3am beIN 3

Super Lig: Goztepe v Galatasaray, 3am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Sampdoria v Udinese, 4am beIN 1

Bundesliga: Werder Bremen v Frankfurt, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL League Two: Bury v Lincoln City, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Valencia v Villarreal, 4.30am beIN 2

Ligue 1: Dijon v Monaco, 6am beIN 3

Serie A: AC Milan v Napoli, 6.30am beIN 1

LaLiga: Athletic Bilbao v Real Betis, 6.45am beIN 2

Argentine Superliga: Aldosivi v Racing, 11.30am beIN 3

LaLiga: Valladolid v Celta, 10pm beIN 2

Serie A: Chievo v Fiorentina, 10.30pm, beIN 1

Monday 21 January