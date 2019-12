Watch live this week on beIN SPORTS

Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT

beIN brings in Christmas and the new year with a truly festive line-up of football including an Old Firm derby, a Manchester Derby, EFL Championship, Super Lig, the return of the WTA and more!

Carabao Cup semi-finals

SPFL

Arsenal TV

WTA

CAF Champions League

EFL Championship

Coupe de la Ligue

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

Tuesday 24 december

Super Lig: Konyaspor v Trabzonspor, 4am, beIN 1

EFL: Blackburn v Wigan, 6.45am, beIN 2

THURSDAY 26 december

SPFL: Hearts v Hibernian, 11.30pm, beIN 3

FRIDAY 27 December

EFL: Stoke v Sheffield Wednesday, 2am, beIN 1

EFL: Brentford v Swansea, 2am, beIN 2

SPFL: St Mirren v Celtic, 2am, beIN 3

EFL: Leeds v Preston, 4.15am, beIN 2

EFL: Reading v QPR, 6.30am, beIN 2

Arsenal Tv: EPL, Bournemouth v Arsenal, 11am, beIN SPORTS CONNECT

Saturday 28 December

CAF CL: Primeiro de Agosto v TP Mazembe, 3am, beIN 3

Super Lig: Besiktas v Genclerbirligi, 4.30am, beIN 1

CAF CL: EST v AS Vita, 6am, beIN 3

CAF CL: Raja v Kabylie, 6am, beIN SPORTS CONNECT

SPFL: Dundee United v Dundee, 6.45am, beIN 2

Sunday 29 december

CAF CL: Zesco v Zamalek, 12am, beIN 3

Super Lig: Trabzonspor v Kayserispor, 1.30am, beIN 1

CAF CL: Etoile v El Hilal, 3am, beIN 2

CAF CL: USM Alger v Sundowns, 3am, beIN 3

Super Lig: Galatasaray v Antalyaspor, 4am, beIN 1

CAF CL: Al Ahly v FC Platinum, 6am, beIN 2

CAF CL: WAC v Petro de Luanda, 6am, beIN 3

SPFL: Celtic v Rangers, 11.30pm, beIN 2

Monday 30 december

CAF CC: ESAE FC v Zanaco, 12am, beIN 3

CAF CC: San Pedro v Hassania, 12am, beIN 1

EFL: Huddersfield v Blackburn, 2am, beIN 2

CAF CC: Al-Masry v Pyramids FC, 3am, beIN SPORTS CONNECT

CAF CC: Horoya AC v Djoliba AC, 3am, beIN 3

CAF CC: Bldvest Wits v El Nasr, 3am, beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Rizespor v Fenerbahce, 3am, beIN 1

CAF CC: FC Nouadhibou v Rangers, 6am, beIN 2

CAF CC: Berkane v DC Motemba Pembe, 6am, beIN 1

CAF CC: Paradou AC v Enyimba, 6am, beIN 3

Arsenal Tv: EPL, Arsenal v Chelsea, 10am, beIN SPORTS CONNECT

Tuesday 31 december

EFL: Derby v Charlton, 6.45am, beIN 2

WEDNESDAY 1 January

EFL: Millwall v Luton, 11.45pm, beIN 2

THURSDAY 2 January

EFL: QPR v Cardiff, 2am, beIN 2

EFL League 1: Wycombe v Ipswich, 2am, beIN 3

EFL: West Bromwich v Leeds, 4.15am, beIN 2

Arsenal Tv: EPL, Arsenal v Manchester United, 11am, beIN SPORTS CONNECT

FRIDAY 3 JANUARY

EFL: Derby v Barnsley, 6.45am, beIN 2

EFL: Swansea v Charlton, 6.45am, beIN 3



Saturday 4 JANUARY

LaLiga: Valladolid v Leganes, 5am, beIN 1

Coupe de France: Bordeaux v Le Mans, 6.55am, beIN 2

LaLiga: Sevilla v Athletic, 7am, beIN 1

LaLiga: Valencia v Eibar, 11pm, beIN 1

Sunday 5 January

Coupe de France: Monaco v Reims, 1am, beIN 2

LaLiga: Getafe v Real Madrid, 2am, beIN 1

Coupe de France: Rennes v Amiens, 4am, beIN 2

LaLiga: Atletico v Levante, 4.30am, beIN 1

Coupe de France: Bourg-en-Bresse v Lyon, 6.55am, beIN 2

LaLiga: Espanyol v Barcelona, 7am, beIN 1

LaLiga: Granada v Mallorca, 10pm, beIN 2

Serie A: Brescia v Lazio, 10.30pm, beIN 1

Monday 6 JANUARY

LaLiga: Real Sociedad v Villarreal, 12am, beIN 2

Coupe de France: Treliassac v Marseille, 12.15am, beIN 3

Serie A: SPAL v Verona, 1am, beIN 1

LaLiga: Alaves v Betis, 2am, beIN 2

Serie A: Genoa v Sassuolo, 4am, beIN 1

Serie A: Roma v Torino, 6.45am, beIN 1

Coupe de France: Linas v PSG, 6.55am, beIN 3

LaLiga: Celta v Osasuna, 7am, beIN 2

Serie A: Bologna v Fiorentina, 10.30pm, beIN 1

Tuesday 7 January

Serie A: Juventus v Cagliari, 1ma, beIN 1

Serie A: Atalanta v Parma, 1am, beIN 3

Serie A: Milan v Sampdoria, 1am, beIN 2

Serie A: Lecce v Udinese, 4am, beIN 1

Serie A: Napoli v Inter, 6.45am, beIN 1

Arsenal Tv: FA Cup 3rd Round, Arsenal v Leeds, 11am, beIN SPORTS CONNECT

WEDNESDAY 8 January

Carabao Cup: Semi-Final 1st Leg, Manchester United v Manchester City, 7am, beIN 2

​​​​​​​

Coupe de la Ligue: Quarter Final, Reims v Strasbourg, 7am, beIN 1

WTA Tennis: Shenzhen, Day 1, 2pm, beIN 3

THURSDAY 9 JANUARY