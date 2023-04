Watch live this week on beIN SPORTS

WATCH beIN SPORTS via Foxtel, Kayo, Fetch & beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga

Serie A

Ligue 1

Cope Libertadores

Copa Sudamericana

SPFL Premiership

Billie Jean King Cup

EFL Championship

Top 14 Rugby

2. Bundesliga

ATP 1000: Monte Carlo

ATP 500: Barcelona

WTA 500: Stuttgart

ATP 250: Munich

ATP 250: Banka Luka

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEST

FRIDAY 14 APRIL

ATP 1000: Monte Carlo Day 5, 7pm beIN 1

BJK Cup: Spain v Mexico, 8pm beIN 2

BJK Cup: Great Britain v France, 11pm beIN 3

SATURDAY 15 APRIL

Serie A: Cremonese v Empoli, 2:30am beIN 2

Bundesliga: Schalke v Hertha, 4:30am beIN CONNECT

SPFL Premiership: Ross County v Aberdeen, 4:45am beIN 1

Serie A: Spezia v Lazio, 4:45am beIN 2

EFL Championship: Middlesbrough v Norwich, 5am beIN 3

Ligue 1: Toulouse v Lyon, 5am beIN CONNECT

BJK Cup: USA v Austria, 8am beIN 1

BJK Cup: Canada v Belgium, 9am beIN 2

BJK Cup: Spain v Mexico, 7pm beIN CONNECT

ATP 1000: Monte Carlo Day 6, 7:30pm beIN 1

BJK Cup: Great Britain v France, 9pm beIN CONNECT

ATP 1000: Monte Carlo Semi Finals, 9:30pm beIN 1

EFL Championship: Sheff Utd v Cardiff, 9:30pm beIN 3

Serie A: Bologna v Milan, 11pm beIN 2

Top 14 Rugby: Racing 92 v Bordeaux, 11pm beIN CONNECT

Bundesliga: Bayern v Hoffenheim, 11:30pm beIN CONNECT

Bundesliga: Leipzig v Augsburg, 11:30pm beIN CONNECT

Bundesliga: Cologne v Mainz, 11:30pm beIN CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Dortmund, 11:30pm beIN CONNECT

SUNDAY 16 APRIL

EFL Championship: Reading v Burnley, 12am beIN 3

Ligue 1: Montpellier v Castres, 1am beIN CONNECT

ATP 1000: Monte Carlo Semi Finals, 1:30am beIN 1

Serie A: Napoli v Verona, 2am beIN 2

Bundesliga: Frankfurt v Monchengladbach, 2:30am beIN 3

BJK Cup: USA v Austria, 4am beIN CONNECT

2. Bundesliga Kaiserslautern v Hamburg, 4:30am beIN CONNECT

Serie A: Inter v Monza, 4:45am beIN 2

EFL Championship: Blackburn v Hull, 4:45am beIN 3

Ligue 1: PSG v Lens, 5am beIN 1

Top 14 Rugby: La Rochelle. V Bayonne, 5:05am beIN CONNECT

BJK Cup: Canada v Belgium, 7am beIN 1

FULL MATCH REPLAY: Chelsea TV – Chelsea v Brighton, 2pm beIN 3

ATP 1000: Monte Carlo Finals, 8pm beIN 1

Serie A: Lecce v Sampdoria, 8:30pm beIN CONNECT

SPFL Premiership: Kilmarnock v Celtic, 9pm beIN 2

Ligue 1: Lille v Montpellier, 9pm beIN 3

2. Bundesliga: Dusseldorf v Darmstadt, 9:30pm beIN CONNECT

ATP 1000: Monte Carlo Finals, 10:30pm beIN 1

Serie A: Torino v Salernitana 11pm beIN 2

Ligue 1: Brest v Nice, 11pm beIN 3

Bundesliga: Bremen v Freiburg, 11:30pm beIN CONNECT

MONDAY 17 APRIL

Ligue 1: Monaco v Lorient, 1:05am beIN 3

Bundesliga: Union v Bochum, 1:30am beIN 1

Serie A: Sassuolo v Juventus, 2am beIN 2

Serie A: Roma v Udinese, 4:45am beIN 2

Top 14 Rugby: Toulouse v Lyon, 5:05am beIN 1

FULL MATCH REPLAY: Arsenal TV – West Ham v Arsenal, 5:30pm beIN 2

ATP 500: Barcelona Day 1, 7pm beIN 1

ATP 250: Munich Day 1, 7pm beIN CONNECT

ATP 250: Banka Luka Day 1, 7pm beIN CONNECT

TUESDAY 18 APRIL

Serie A: Fiorentina v Atalanta, 4:45am beIN 3

FULL MATCH REPLAY: LFC TV – Leeds v Liverpool, 5:30pm beIN 2

ATP 500: Barcelona Day 2, 7pm beIN 1

ATP 250: Banka Luka Day 2, 7pm beIN CONNECT

ATP 250: Munich Day 2, 7pm beIN CONNECT

WTA 500: Stuttgart Day 1, 8pm beIN 2

WEDNESDAY 19 APRIL

WTA 500: Stuttgart Day 1, 1am beIN 2

EFL Championship: Millwall v Birmingham, 5am beIN 3

Copa Sudamericana: Internacional v Metropolitanos, 8am beIN 2

Copa Libertadores: Fluminense v The Strongest, 8am beIN 3

Copa Sudamericana: Bragantino v Oriente, 8am beIN 1

Copa Sudamericana: Newells v Blooming, 8am beIN CONNECT

Copa Libertadores: Athletico PR v Athletico MG, 10am beIN 2

Copa Libertadores: Boca Juniors v Pereira, 10am beIN 3

Copa Libertadores: Olimpia v Patronato, 10am beIN CONNECT

Copa Sudamericana: Palestino v Merida, 10am beIN CONNECT

Copa Sudamericana: Estudiantes v Tacuary, 10am beIN CONNECT

Copa Sudamericana: Sau Paulo v Puerto Cabello, 10:30am beIN 1

Copa Sudamericana: Santa Fe v Gimnasia, 12pm beIN 2

Copa Libertadores: Independiente Del Valle v Liverpool, 12pm beIN 3

ATP 500: Barcelona Day 3, 7pm beIN 1

ATP 250: Banka Luka Day 3, 7pm beIN CONNECT

ATP 250: Munich Day 3, 7pm beIN CONNECT

WTA 500: Stuttgart Day 2, 8pm beIN 2

THURSDAY 20 APRIL

ATP 500: Barcelona Day 3, 12am beIN 1

WTA 500: Stuttgart Day 2, 1am beIN 2

EFL Championship: Middlesbrough v Hull, 5am beIN 3

Copa Sudamericana: San Lorenzo v Fortaleza, 8am beIN 1

Copa Libertadores: Nacional v Medellin, 8am beIN 3

Copa Libertadores: River Plate v Cristal, 10m beIN 3

Copa Sudamericana: Defensa y Justicia, 10am beIN CONNECT

Copa Libertadores: Corinthians v Argentinos, 10:30am beIN 1

Copa Libertadores: Flamengo v Nublense, 10:30am beIN 2

Copa Libertadores: Colo v Colo v Monagas, 11am beIN 2

Copa Libertadores: Barcelona SC v Bolivar, 12pm beIN 3

Copa Sudamericana: LDU Quito v Magallanes, 12pm beIN CONNECT

ATP 500: Barcelona Day 4, 7pm beIN 1

ATP 250: Banka Luka Day 4, 7pm beIN CONNECT

ATP 250: Munich Day 4, 7pm beIN CONNECT

WTA 500: Stuttgart Day 3, 8pm beIN 2

FRIDAY 21 APRIL