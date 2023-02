Watch live this week on beIN SPORTS

WATCH beIN SPORTS via Foxtel, Kayo, Fetch & beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1

Serie A

Bundesliga

Carabao Cup FINAL

Via Play Cup FINAL

Copa Libertadores

French Top 14 Rugby

Bundesliga 2

EFL Championship

SPFL Championship

AFCON U20 Cup of Nations

CAF Champions League

CAF Confederations Cup

WTA 1000

ATP 500

ATP 250

WTA 250

Padel: Doha Major

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

FRIDAY 24 FEBRUARY

Africa Under 20 Cup of Nations, CAR v South Sudan, 1am beIN CONNECT

ATP 250: Marseille Day 4, 4am beIN 3

AFCON U20: Congo v Uganda, 4am beIN CONNECT

ATP 500: Rio Day 4, 6:30am beIN 1

WTA 250: Merida Day 1, 8am beIN 2

ATP 500: Rio Day 4, 9am beIN 1

Copa Libertadores: Maggallenes v Always Ready, 9am beIN 3

Copa Libertadores: Maldonado v Fortaleza, 11am beIN 2

Copa Libertadores: UC v Milionarios, 11am beIN 3

SATURDAY 25 JANUARY

WTA 1000: Dubai Day 6, 12am beIN 1

CAF Champions League: Al Merrikh v CR Belouizdad, 12am beIN CONNECT

ATP 250: Marseille Day 5, 12:30am beIN 3

AFCON U20: Tunisia v Benin, 1am beIN CONNECT

ATP 250: Doha Day 5, 1:30am beIN 2

CAF Championsh League: Coton v Al Hilal, 3am beIN CONNECT

AFCON U20: Zambia v Gambia, 4am beIN CONNECT

ATP 500: Rio Day 5, 6am beIN 1

CAF Champions League: WAC v Atletico v Petroleos, 6am beIN CONNECT

ATP 500: Rio Day 5, 6:30am beIN 1

Bundesliga: Mainz v Monchengladbach, 6:30am beIN 2

SPFL Championship: Raith v Ayr, 6:45am beIN CONNECT

Ligue 1: Lille v Brest, 7am beIN CONNECT

WTA 250: Merida Day 2, 8am beIN 2

2. Bundesliga: Kaiserslautern v Greuther Furth, 11pm beIN 2

EFL Championship: Coventry v Sunderland, 11:30pm beIN 3

SUNDAY 26 FEBRUARY

CAF Champions League: AS Vita v JS Kabylie: 12m beIN CONNECT

ATP 250: Marseille Day 6, 12:30am beIN CONNECT

Top 14 Rugby: Stade Francais v Montpellier, 1am beIN CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Dortmund, 1:30am beIN 2

Bundesliga: Leipzig v Frankfurt, 1:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Cologne v Wolfsburg, 1:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Hertha v Augsburg, 1:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Bremen v Bochum, 1:30am beIN CONNECT

WTA 1000: Dubai Finals, 2am beIN 1

EFL Championship: QPR v Blackburn, 2am beIN 3

ATP 250: Doha Day 6, 2am beIN CONNECT

CAF Champions League: ES Tunis v Zamalek, 3am beIN CONNECT

CAF Champions League: Vipers SC v Simba SC, 3am beIN CONNECT

Ligue 1: Angers v Lyon, 3am beIN CONNECT

Top 14 Rugby: Lyon v Racing 92, 3am beIN CONNECT

Serie A: Empoli v Napoli, 4am beIN 3

AFCON U20: Egypt v Senegal, 4am beIN CONNECT

AFCON U20: Mozambique v Nigeria, 5am beIN CONNECT

World Rugby Sevens: LA Day 1, 4:04am beIN 2

Bundesliga: Schalke v Stuttgart, 4:30am beIN CONNECT

CAF Champions League: Al Ahly SC v Sundowns, 6am beIN CONNECT

CAF Champions League: Casablanca v Horoya, 6am beIN CONNECT

2. Bundesliga: Darmstadt v Hamburg, 6:30am beIN CONNECT

Serie A: Lecce v Sassuolo, 6:45am beIN CONNECT

ATP 500: Rio Semi Finals, 7am beIN 1

Ligue 1: Montpellier v Lens, 7am beIN 3

Top 14: Toulouse v Pau, 7am beIN CONNECT

WTA 250: Merida Semi Finals, 12am beIN 1

World Rugby Sevens: Los Angeles Day 1 Super Session, 12:30am beIN 2

FULL MATCH REPLAY: Arsenal TV – Leicester v Arsenal, 6:30pm beIN 2

FULL MATCH REPLAY: Premier League – Crystal Palace v Liverpool, 7:15pm beIN 1

Serie A: Bologna v Inter, 10:30pm beIN 2

Ligue 1: Lorient v Auxerre, 11pm beIN 3

MONDAY 27 FEBRUARY

ATP 250: Marseille Finals, 12am beIN 1

CAF Confederations Cup: Saint-Eloi Lupop, 12am beIN CONNECT

CAF Confederations Cup: TP Mazembe v US Monastirienne, 12am beIN CONNECT

Ligue 1: Nantes v Rennes, 1am beIN 3

Serie A: Salernitana v Monza, 1am beIN CONNECT

Bundesliga: Freiburg v Leverkusen, 1:30am beIN CONNECT

Viaplay Cup: Rangers v Celtic, 2am beIN 2

CAF Confederations Cup: AS Real Bamako v Young Africans, 3am beIN CONNECT

CAF Confederations Cup: ASEC Mimosas v CSMD Diables Noirs, 1:30am beIN CONNECT

CAF Confederations Cup: Pyramids FC v ASKO Kara, 3am beIN CONNECT

Ligue 1: Monaco v Nice, 3am beIN CONNECT

Bundesliga: Bayern v FC Union, 3:30am beIN 1

Carabao Cup FINAL: Man Utd v Newcastle, 3:30am beIN 3

World Rugby Sevens: Los Angles Day 2, 3:45am beIN 2

Serie A: Udinese v Spezia, 4am beIN CONNECT

AFCON U20: Uganda v South Sudan, 4am beIN CONNECT

AFCON U20: CAR v Congo, 4am beIN CONNECT

CAF Confederations Cup: AS FAR v Future FC, 6am beIN CONNECT

CAF Confederations Cup: DC Motema Pembe v Rivers, 6am beIN CONNECT

CAF Confederations Cup: USM Alger v Marumo Gallants, 6am beIN CONNECT

Ligue 1: Marseille v PSG, 6:45am beIN 3

Serie A: Milan v Atalanta, 6:45am beIN CONNECT

Top 14 Rugby: Clermont v Toulon, 7am beIN CONNECT

ATP 500: Rio Day 7, 7:30am beIN 1

World Rugby Sevens Series: Los Angeles, Day 2 Super Session beIN 2

WTA 250: Merida Day 4, 12am beIN 1

FULL MATCH REPLAY: Chelsea TV – Tottenham v Chelsea, 4pm beIN 3

ATP 500: Dubai Day 1, 9pm beIN 1

ATP 500: Dubai Day 1, 2am beIN 1

TUESDAY 28 FEBRUARY

ATP 500: Dubai Day 1, 2am beIN 1

AFCON U20: Gambia v Benin, 4am beIN CONNECT

AFCON U20: Tunisia v Zambia, 4am beIN CONNECT

ATP 250: Santiago Day 1, 4am beIN CONNECT

Serie A: Verona v Fiorentina, 4:30am beIN 2

Serie A: Lazio v Sampdoria, 6:45am beIN 2

EFL Championship: Swansea v Rotherham, 7am beIN 3

ATP 250: Santiago Day 1, 10:30am beIN 2

ATP 500: Acapulco Day 1, 11am beIN 1

ATP 500: Dubai Day 2, 9pm beIN 1

Padel: Doha Major, 10pm beIN 2

WEDNESDAY 01 March

ATP 500: Dubai Day 2, 2am beIN 1

ATP 250: Santiago Day 2, 4am beIN CONNECT

Serie A: Cremonese v Roma, 4:30am beIN 3

Serie A: Juventus v Torino, 6:45am beIN 3

EFLChampionship: Luton v Milwall, 7am beIN 2

Coupe de France, Lyon v Grenoble, 7:10am beIN 1

Copa Libertadores, Porteno v Unido, 9am beIN 3

ATP 250: Santiago Day 2, 10:30am beIN CONNECT

ATP 500: Acapulco Day 2, 11am beIN 1

Copa Libertadores: Cristal v El Nacional, 11am beIN 2

Recopa Sudamericana, Flamengo v Del Valle, 11:30am beIN 3

ATP 500: Dubai Day 3, 9pm beIN 1

Padel: Doha Major, 11:30pm beIN 2

THURSDAY 02 March

ATP 500: Dubai Day 3, 2am beIN 1

ATP 250: Santiago Day 3, 4am beIN CONNECT

Coupe de France, Nantes v Lens, 4:15am beIN 2

Coupe de France, Toulouse v Rodez, 4:4am beIN 3

FULL MATCH REPLAY: Arsenal TV – Arsenal v Everton, 6:45am beIN 2

Coupe de France: Marseille v Annecy, 7am beIN 2

Copa Libertadores: Huracan v Boston, 9am beIN 3

ATP 250: Santiago Day 3, 10:30am beIN CONNECT

ATP 500: Acapulco Day 3, 11am beIN 1

Copa Libertadores: Medellin v Nacional, 11am beIN 2

Copa Libertadores: Atletico M v Carabobo, 11:30am beIN 3

ATP 500: Dubai Day 4, 10pm beIN 1

Padel: Doha Major, 11:30pm beIN 3

FRIDAY 03 March

AFCON U20: TBC v TBC, 1am beIN CONNECT

WTA 250: Austin Day 1, 4am beIN 2

AFCON U20: TBC v TBC, 4am beIN CONNECT

ATP 250: Santiago Day 4, 4am beIN CONNECT

WTA 250: Monterrey Day 1, 7:30am beIN 2

Copa Libertadores: Always Ready v Magallanes, 9am beIN 3

ATP 500: Acapulco Day 4, 9:30am beIN 1

ATP 250: Santiago Day 4, 10:30am beIN CONNECT

Copa Libertadores: Milionarios v UC, 11am beIN 3

Copa Libertadores: Fortaleza v Maldonado, 11am beIN CONNECT

WTA 250: Monterrey Day 1, 12am beIN 2

FULL MATCH REPLAY: MUTV – Man Utd v West Ham, 8pm beIN 3

Padel: Doha Major, 11:30pm beIN 3

Saturday 04 March