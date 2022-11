Watch live this week on beIN SPORTS

WATCH beIN SPORTS via Foxtel, Kayo, Fetch & beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1

Bundesliga

Serie A

MLS

EFL Championship

Hong Kong Sevens

Carabao Cup

Padel

WTA Tour

ATP Tour

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

FRIDAY 04 NOVEMBER

ATP Paris Day 4, 5:30am beIN 1

WTA Finals: Singles Day 4, 7am beIN 2

WTA Finals Doubles Day 4, 9am beIN 2

WTA Finals: Doubles Day 4, 1pm beIN 2

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 1, 6:30pm beIN 2

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 1 Super Session, 8:30 beIN 2

SATURDAY 05 NOVEMBER

ATP Paris Day 5, 12am beIN 1

EHF Women ’s EURO: Hungary v Switzerland, 4m beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Denmark v Switzerland, 4am beIN CONNECT

2. Bundesliga: Darmstadt v Hannover, 4:30am beIN 3

ATP Paris Day 5, 5:30am beIN 1

WTA Finals Doubles Day 5, 5:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Monchengladbach v Stuttgart, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Norway v Croatia, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Sweden v Serbia, 6:30am beIN CONNECT

SPFL Championship: Cove v Queens Park, 6:45am beIN CONNECT

Serie A: Udinese v Lecce, 6:45am beIN CONNECT

EFL Championship: Reading v Preston, 7am beIN 3

Ligue 1: Troyes v Auxerre, 7am beIN CONNECT

WTA Finals Singles Day 5, 7:30am beIN 2

WTA Finals Singles Day 5, 11am beIN 1

WTA Finals Doubles Day 5, 1pm beIN 1

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 2, 1:50pm beIN 2

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 2, 5:40pm beIN 1

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 2 Super Session, beIN 2

World Padel Championships: Women’s Final, 9pm beIN CONNECT

ATP Paris Day 6, 9:30pm beIN 1

2. Bundesliga: Dusseldorf v St Pauli, 11pm beIN 2

EFL Championship: Sheffield United v Burnley, 11:30pm beIN 3

SUNDAY 06 NOVEMBER

ATP Paris Day 6, 12am beIN 1

Serie A: Empoli v Sassuolo, 1am beIN CONNECT

Serie A: Salernitana v Cremonese, 1am beIN CONNECT

Bundesliga: Hertha v Bayern, 1:30am beIN 2

Bundesliga: Dortmund v Bochum, 1:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Mainz v Wolfsburg, 1:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Leipzig, 1:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Augsberg v Frankfurt, 1:30am beIN CONNECT

EFL Championship: Swansea v Wigan, 2am beIN 3

World Padel Championships: Men’s Final, 2am beIN CONNECT

ATP Paris Day 6, 2:30am beIN 1

Ligue 1: Ajaccio v Strasbourg, 3am beIN CONNECT

Serie A: Atalanta v Napoli, 4am beIN 3

EHF Women’s EURO: France v North Macedonia, 4am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Montenegro v Spain, 4am beIN CONNECT

ATP Paris Day 6, 4:30am beIN 1

Bundesliga: Bremen v Schalke, 4:30am beIN 2

WTA Finals: Doubles Day 6, 5:30m beIN 1

EHF Women’s EURO: Netherlands v Romania, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Poland v Germany, 6:30am beIN CONNECT

Serie A: Milan v Spezia, 6:45am beIN 3

Ligue 1: Angers v Lens, 7am beIN CONNECT

MLS: FINAL - LAFC v Philadelphia, 7:08am beIN 2

WTA Finals: Singles Day 6, 7:30am beIN 1

WTA Finals: Singles Day 6, 11am beIN 1

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 3, 12:35pm beIN 2

WTA Finals: Doubles Day 6, 1pm beIN 1

Rugby World Sevens: Hong Kong Day 3 Super Session, beIN 2

ATP Paris: Doubles Final, 10:30pm beIN 1

Serie A: Bologna v Torino, 10:30pm beIN CONNECT

SPFL: St Johnstone v Rangers, 11pm beIN 2

Ligue 1: Lorient v PSG, 11pm beIN 3

MONDAY 07 NOVEMBER

Serie A: Sampdoria v Fiorentina, 1am beIN 3

Serie A: Monza v Verona, 1am beIN CONNECT

ATP Paris: Final, 1am beIN 1

Ligue 1: Toulouse v Monaco, 1am beIN CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Union, 1:30am beIN 2

Ligue 1: Lille v Rennes, 3:05pm beIN 1

Bundesliga: Freiburg v Cologne, 3:30am beIN 2

Serie A: Roma v Lazio, 4am beIN 3

EHF Women’s EURO: Croatia v Hungary, 4am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Slovenia v Sweden, 4am beIN CONNECT

WTA Finals: Doubles, 6:30am beIN 1

EHF Women’s EURO: Switzerland v Norway, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Serbia v Denmark, 6:30am beIN CONNECT

Ligue 1: Marseille v Lyon, 6:45am beIN 2

Serie A: Juventus v Inter, 6:45am beIN 3

WTA Finals: Singles, 8:30am beIN 1

WTA Finals: Singles, 12pm beIN 1

WTA Finals: Doubles, 2pm beIN 1

FULL MATCH REPLAY: LFC TV – Tottenham v Liverpool, 2pm beIN 2

FULL MATCH REPLAY: MUTV – Aston Villa v Man Utd, 2:30pm beIN 3

FULL MATCH REPLAY: Arsenal TV – Chelsea v Arsenal, 10pm beIN 2

TUESDAY 08 NOVEMBER

EHF Women’s EURO: North Macedonia v Netherlands, 4am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Germany v Montenegro, 4am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Romania v France, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Spain v Poland, 6:30am beIN CONNECT

FULL MATCH REPLAY: Chelsea TV – Chelsea v Arsenal, 7am beIN 3

WTA Finals: Doubles FINAL, 10:30am beIN 1

WTA Finals: Singles FINAL, 1pm beIN 1

WEDNESDAY 09 NOVEMBER

ATP Next Gen Finals Day 1, 12am beIN 1

Billie Jean King Cup: Kazakhstan v Great Britain, 3am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Croatia v Switzerland, 4am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Slovenia v Serbia, 4am beIN CONNECT

Serie A: Napoli v Empoli, 4:30am beIN 1

2.Bundesliga: St Pauli v Holstien, 4:30am beIN 2

Bundesliga: Wolfsburg v Dortmund, 4:30am beIN 3

Serie A: Spezia v Udinese, 4:30am beIN CONNECT

ATP Next Gen Finals Day 1, 5:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Bayern v Bremen, 6:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Bochum v Monchengladbach, 6:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Hertha, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Norway v Hungary, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Denmark v Sweden, 6:30am beIN CONNECT

Serie A: Cremonese v Milan, 6:45am beIN 1

Carabao Cup: Bournemouth v Everton, 6:45am beIN 2

Carabao Cup: Leicester v Newport, 6:45am beIN 3

EFL Championship: Watford v Reading, 7am beIN CONNECT

FULL MATCH REPLAY: Billie Jean King Cup - Australia v Slovakia, 9am beIN 1

Billie Jean King Cup: Switzerland v Italy, 9am beIN 1

Billie Jean King Cup: Belgium v Slovakia, 9pm beIN 2

THURSDAY 10 NOVEMBER

ATP Next Gen Finals day 2, 12am beIN 3

Billie Jean King Cup: USA v Poland, 3am beIN CONNECT

Billie Jean King Cup: Spain v Kazakhstan, 3am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: North Macedonia v Romania, 4am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Poland v Montenegro, 4am beIN CONNECT

2. Bundesliga: Greuther Fürth v Hamburg, 4:30am beIN 1

Bundesliga: Cologne v Leverkusen beIN 2

Serie A: Sassuolo v Roma, 4:30am beIN 3

ATP Next Gen Finals Day 2, 5:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Leipzig v Freiburg, 6:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Union v Augsburg, 6:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Frankfurt v Hoffenheim, 6:30am beIN CONNECT

Bundesliga: Schalke v Mainz, 6:30am beIN CONNECT

Serie A: Lecce v Atalanta, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: France v Netherlands, 6:30am beIN CONNECT

EHF Women’s EURO: Germany v Spain, 6:30am beIN CONNECT

Carabao Cup: Nottingham Forest v Tottenham, 6:45am beIN 1

Carabao Cup: Wolves v Leeds, 6:45am beIN CONNECT

Serie A: Fiorentina v Salernitana, 6:45am beIN CONNECT

Serie A: Inter v Bologna, 6:45am beIN CONNECT

Serie A: Torino v Sampdoria, 6:45am beIN CONNECT

SPFL: Motherwell v Celtic, 6:45am beIN CONNECT

Carabao Cup: Man City v Chelsea, 7am beIN 2

Carabao Cup: Liverpool v Derby, 7am beIN 3

FULL MATCH REPLAY: Arsenal TV - Carabao Cup – Arsenal v Brighton, 7:30pm beIN 2

Billie Jean King Cup: Italy v Canada, 9pm beIN 1

FRIDAY 11 NOVEMBER