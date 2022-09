Watch live this week on beIN SPORTS

Good news! Additional matches are available via beIN SPORTS CONNECT | 2-week free trial

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEST

Wednesday 7 September

Copa Libertadores: Palmeiras v Athletico-PR, 10.30am, beIN 3

Thursday 8 September

MLS: NYCFC v Cincinnati, 10.08am, beIN 2

Copa Libertadores: Flamengo v Velez Sarsfield,10.30am, beIN 3

Copa Sudamericana: Melgar v IDV, 10.30am, beIN 3

Friday 9 September

Copa Sudamericana: Sao Paulo v Goianiense, 10.30am, beIN 3

Rugby World Cup Sevens: Day 1, 4.30pm, beIN 1

Saturday 3 September

Rugby World Cup Sevens: Day 1 Super Session, 1.30am, beIN 1

2. Bundesliga: Holstein Kiel v Hamburg, 2.30am beIN 2

Lusail Super Cup: Al Hilal v Al Zamalek, 4am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Werder Bremen v Augsburg, 4.30am beIN 2

SPFL CH: Cove Rangers v Dundee, 4.45am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Lens v Toryes, 5am, beIN 1

EFL Championship: Burnley v Norwich, 5am, beIN 3

MLS: Montreal v Columbus, 9.38am, beIN 3

Rugby World Cup Sevens: Day 2, 4pm, beIN 1

DTM: R6 - Spa, race 1 Q, 6pm, beIN SPORTS CONNECT

SPFL: Aberdeen v Rangers, 9pm, beIN 2

DTM: R6 - Spa, race 1, 9.15pm, beIN 3

Formula Regional, R8 - Red Bull Ring, race 1, 9.35pm, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Napoli v Spezia, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

DTM Trophy, R5 - Spa, race 1, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: RB Leipzig v B.Dortmund, 11.30am beIN 3

Bundesliga: Bayern Munich v Stuttgart, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Mainz, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Eintracht v Wolfsburg, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hertha BSC v B.Leverkusen, 11.30pm beIN SPORTS CONNECT

Sunday 11 September

EFL CH: Birmingham v Swansea, 12am beIN 2

Ligue 1: PSG v Brest, 1am, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Inter Milan v Torino, 2am, beIN 3

Rugby World Cup Sevens: Day 2 Super Session, 2.30am, beIN 1

Bundesliga: Schalke v VFL Bochum, 2.30am beIN 2

Serie A: Sampdoria v AC Milan, 4.45am, beIN 1

Ligue 1: Marseille v Lille, 5am, beIN 2

CAF Super Cup - final: WAC v RS Berkene, 5am, beIN SPORTS CONNECT

MLS: Atlanta v Toronto, 9.38am, beIN 1

MLS: Chicago v Inter Miami, 10.08am, beIN 2

MLS: Dallas v LAFC, 10.38am, beIN 3

MLS: RSL v D.C United, 11.39am, beIN 1

MLS: Colorado v Vancouver, 11.41am, beIN SPORTS CONNECT

MLS: Portland v Minnesota, 12.08am, beIN SPORTS CONNECT

LFC TV: Premier League - Liverpool v Wolves, 1pm, beIN 2

Rugby World Cup Sevens: Day 3, 4.15pm, beIN 1

DTM: R6 - Spa, race 2 Q, 6pm, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Atalanta v Cremonese, 8.30pm, beIN 2

Ligue 1: Strasbourg v Clermont, 9pm, beIN 3

DTM: R6 - Spa, race 2, 9.15pm, beIN SPORTS CONNECT

2. Bundesliga: Kaiserslautern v Darmstadt, 9.30pm, beIN SPORTS CONNECT

Formula Regional, R8 - Red Bull Ring, race 2, 10.20pm, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Bologna v Fiorentina, 11pm, beIN 2

Serie A: Sassuolo v Udinese, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Lecce v Monza, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

DTM Trophy, R5 - Spa, race 2, 11pm, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: FC Koln v FC Union, 11.30pm beIN 3

Monday 12 September

Ligue 1: Rennes v Auxerre, 1.05am, beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Freiburg v BMG, 1.30am, beIN 3

Serie A: Lazio v Hellas Verona, 2am, beIN 2

Rugby World Cup Sevens: Day 3 Finals, 4am, beIN 1

Serie A: Juventus v Salernitana, 4.45am, beIN 2

Ligue 1: Monaco v Lyon, 4.45am, beIN 1

MUTV: Premier League - Crystal Palace v Man. United, 12.30pm, beIN 3

Arsenal TV: Premier League - Arsenal v Everton, 5.30pm, beIN 2

TUESDAY 13 September