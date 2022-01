Watch live this week on beIN SPORTS

Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT | 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS with the Africa Cup of Nations, as well as:

Scottish Cup

Serie A

LaLiga

Ligue 1

Bundesliga

Carabao Cup

EFL Championship

Turkish Super Lig

Men's European Handball

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

Tuesday 18 January

AFCON 2021: Cape Verde v Cameroon, 3am beIN 1

AFCON 2021: Burkina Fason v Ethiopia 3am beIN 2

Men's European Handball: Slovakia v Russia, 4am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball: Ukraine v Croatia, 4am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: AC Milan v Spezia, 4.30am beIN 3

Serie A: Bologna v Napoli, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball: France v Serbia, 6.30am beIN 1

Men's European Handball: N. Macedonia v Denmark, 6.30am beIN 2

Men's European Handball: Czech Republic v Sweden, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball: Lithuania v Norway, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Fiorentina v Genoa, 6.45am beIN 3

Wednesday 19 January

AFCON 2021: Malawi v Senegal, 3am beIN 1

AFCON 2021: Zimbabwe v Guinea, 3am beIN 2

Turkish Super Lig: Karagumruk v Besiktas, 4am beIN 3

Men's European Handball: Iceland v Hungary, 4am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball: Poland v Germany, 4am beIN SPORTS CONNECT

AFCON 2021: Ghana v Comoros, 6am beIN 1

AFCON 2021: Gabon v Morocco, 6am beIN 2

LaLiga: Real Betis v Alaves, 6am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball: Belarus v Austria, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball: Netherlands v Portugal, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

SPFL: Aberdeen v Rangers, 6.45am beIN 3

LaLiga: Cadiz v Espanyol, 7.30am beIN SPORTS CONNECT

Thursday 20 January

Turkish Super Lig: Trabzonspor v Giresunspor, 4am beIN 1

Turkish Super Lig: Fenerbache v Altay, 4am beIN 2

LaLiga: Celta Vigo v Osasuna, 5am beIN 3

Ligue 1: Lille v Lorient, 5am beIN SPORTS CONNECT

AFCON 2021: Egypt v Sudan, 6am beIN 1

AFCON 2021: Guinea-Bissau v Nigeria, 6am beIN 2

LaLiga: Valencia v Sevilla, 7.30am beIN 3

Friday 21 January

AFCON 2021: Cameroon v Ethiopia, 3am beIN 1

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 1.30am beIN 3

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

AFCON 2021: Cote d'Ivoire v Algeria, 3am beIN 1

AFCON 2021: Sierra Leone v Equatorial Guinea, 3am beIN 2

Turkish Super Lig: Galatasaray v Kasimpasa, 4am beIN 3

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 4am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 4am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Getafe v Granada, 5am beIN SPORTS CONNECT

AFCON 2021: Gambia v Tunisia, 6am beIN 1

AFCON 2021: Mali v Mauritania, 6am beIN 2

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Carabao Cup: Arsenal v Liverpool, 6.45am beIN 3

Saturday 22 January

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 1.30am beIN 3

Turkish Super Lig: Malatyaspor v Besiktas, 4am beIN 2

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 4am beIN 3

Bundesliga: Eintracht Frankfurt v Arminia Bielefeld, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: hellas Verona v Bologna 6.45am beIN 1

Scottish Cup: Rangers v Stirling Albion, 6.45am beIN 2

LaLiga: Espanyol v Real Betis, 7am beIN 3

Champions Cup: Herlequins v Castres, 7am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Lyon v Saint-Etienne, 7am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Nottingham Forest v Derby, 11.30pm beIN 1

Sunday 23 January

LaLiga: Levante v Cadiz, 12am beIN 2

Champions Cup: Bath v Leinster, 12am beIN 3

Champions Cup: Toulouse v Cardiff, 12am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Sivassor v Fenerbahce, 12am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: gerona v Udinese, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hoffenheim v Borussia Dortmund, 1.30am beIN 1

Bundesliga: Freiburg v Stuttgart, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Greuther Furth v Mainz, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Augsburg, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Monchengladbach v Union Berlin, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Birmingham v Barnsley, 2am beIN 2

Champions Cup: Leicester v Bordeaux, 2.15am beIN 3

LaLiga: Villarreal v Mallorca, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Brest v Lille, 3am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Basaksehir v Goztepe, 3am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Inter v Venezia, 4am beIN 1

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 4am beIN SPORTS CONNECT

Scottish Cup: Alloa v Celtic, 4.30am beIN 2

Champions Cup: Ulster v Clermont, 4.30am beIN 3

Bundesliga: Bochum v Cologne, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Champions Cup: Scarlets v Bristol, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Sevilla v Celta Vigo, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Lazio v Atalanta, 6.45am beIN 1

LaLiga: Atletico Madrid v Valencia, 7am beIN 2

Ligue 1: Lens v Marseille, 7am beIN 3

Champions Cup: Glasgow v La Rochelle, 7am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Cagliari v Fiorentina, 10.30pm beIN 1

Ligue 1: Metz v Nice, 11pm beIN 2

Monday 24 January

Champions Cup: Sale v Ospreys v Montpellier, 12am beIN 3

Champions Cup: Stade Francais v Connacht, 12am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Granada v Osasuna, 12am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Napoli v Salernitana, 1am beIN 1

Ligue 1: Clermont v Rennes, 1am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Torino v Sassuolo, 1am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Spezia v Sampdoria, 1am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: RB Leipzig v Wolfsburg, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Real Madrid v Elche, 2.15am beIN 2

Champions Cup: Munster v Wasps, 2.15am beIN 3

Champions Cup: Racing 92 v Northampton, 2.15am beIN SPORTS CONNECT

AFCON 2021 Round of 16: 2A v 2C, 3am beIN 1

Super Lig: Galatasaray v Trabzonspor, 3am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Montpellier v Monaco, 3.05am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hertha Berlin v Bayern, 3.05am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Empoli v Roma, 4am beIN 3

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 4am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Real Sociedad v Getafe, 4.30am beIN 2

Champions Cup: Montpellier v Exeter, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Rayo Vallecano v Athletic Club, 4.30am beIN SPORTS CONNECT

AFCON 2021 Round of 16: 1D v TBC, 6am beIN 1

Men's European Handball Main Round: TBC v TBC, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: AC Milan v Juventus, 6.45am beIN 3

Ligue 1: PSG v Reims, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Alaves v Barcelona, 7am beIN 2

Tuesday 25 January