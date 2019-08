Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information.

**All times listed in NZST

Tuesday 27 August

Serie A: Round 1, Inter v Lecce, 6.45am, beIN 1

Wednesday 28 August

Ligue 1: Round 3, Montpellier v Lyon, 5am, beIN 2

Copa Sudamericana: Quarter-Final, La Equidad v Atletico MG, 12.30pm, beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Quarter-Final, Palmeiras v Gremio, 12.30pm, beIN 1

Thursday 29 August

Carabao Cup: Lincoln CIty v Everton, 6.45am, beIN 1

Ligue 1: Nice v Marseille, 7am, beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: BOCA v LDU Quito, 10.15am, beIN 1

MLS: Montreal v Vancouver, 12.10pm, beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Internacional v Flamengo, 12.30pm, beIN 1

Friday 30 August

Copa Libertadores Quarter-Final 2nd Leg Cerro v River, 10.15am beIN 1

Copa Sudamericana Quarter-Final 2nd Leg Fluminense v Corinthians, 12.30pm beIN 1

Saturday 31 August

Super Lig: Kayserispor v Galatasaray, 5.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga; Round 3 Sevilla v Celta, 6am beIN SPORTS CONNECT

SPFL: Championship Inverness Greenock Morton, 6.05am beIN SPORTS CONECT

Bundesliga: Monchengladbach v Leipzig, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Cardiff v Fulham, 6.45am beIN 1

Ligue 1: Metz v PSG, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

SPFL Championship: Dundee United Dundee, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Bologna v SPAL, 6.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Bilbao v Sociedad, 8am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Bristol City v Middlesbrough, 11.30pm beIN 1

Sunday 1 September

Bundesliga: Bayern v Mainz, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Hoffenheim, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Schalke v Hertha, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Wolfsburg v Paderborn, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Freiburg v Cologne 1.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship Brentford v Derby 2:00AM beIN 1

LaLiga Osasuna v Barcelona 3:00AM beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1 Lyon v Bordeaux 3:30AM beIN SPORTS CONNECT

Serie A Milan v Brescia 4:00AM beIN 1

Bundesliga Union Berlin v Dortmund 4:30AM beIN SPORTS CONNECT

LaLiga Getafe v Alaves 5:00AM beIN SPORTS CONNECT

LaLiga Levante v Valladolid 5:00AM beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1 Nantes v Montpellier 6:00AM beIN SPORTS CONNECT

Super Lig Besiktas v Rizespor 6:45AM beIN SPORTS CONNECT

Serie A Juventus v Napoli 6:45AM beIN 1

LaLiga Real Betis v Leganes 7:00AM beIN SPORTS CONNECT

MLS Philadelphia v Atlanta 11:38AM beIN SPORTS CONNECT

MLS Montreal v DC United 11:38AM beIN 1

MLS Dallas v Cincinnati 12:08PM beIN SPORTS CONNECT

MLS Vancouver v New York City 2:08PM beIN SPORTS CONNECT

MLS San Jose v Orlando 2:38PM beIN SPORTS CONNECT

SPFL Premiership Rangers v Celtic 11:00PM beIN 1

Monday 2 September