**All times listed in NZDT

Tuesday 18 February

Serie A: Milan v Torino, 8.45am beIN 1

Wednesday 19 February

Copa Sudamericana: Calera v Fluminese, 11.15am beIN 1

Copa Sudamericana: Aragua v Coquimbo, 11.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Aucas v Velez, 1.30pm beIN 1

Copa Sudamericana: Melgar v Potosi, 1.30pm beIN 1

Thursday 20 February

Copa Sudamericana: Hurucan v Atletico Nacional, 11.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Luqueno v Mineros, 11.15am beIN 1

Copa Libertadores: Barcelona SC v Cerro Porteno, 1.30pm beIN SPORTS CONNECT

Copa Libertadores: Deportes Tolima v Internacional, 1.30pm beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Oriente v Vasco, 1.30pm beIN SPORTS CONNECT

Recopa Sudamericana: Del Valle v Flamengo, 2.30pm beIN 1

Friday 21 February

Copa Libertadores: Palestino v Guarini, 11.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Always Ready v Millionarios, 11.15am beIN SPORTS CONNECT

Copa Sudamericana: Emelec v Blooming, 11.15am beIN 1

Copa Sudamericana: El Nacional v Fenix, 1.30pm beIN 1

Copa Sudamericana: Atletico MG v Union, 1.30pm beIN SPORTS CONNECT

Saturday 22 February

Turkish Super Lig: Sivasspor v Alanyaspor, 8am beIN SPORTS CONNECT

SPFL Championship: Dundee United v Inverness, 10.05am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bayern v Paderborn, 10.30am beIN 1

EFL Championship: Derby v Fulham, 10.45am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Metz v Lyon, 10.45am beIN SPORTS CONNECT

SPFL Premiership: St Mirren v Hearts, 10.45am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Brescia v Napoli, 10.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Betis v Mallorca, 11am beIN SPORTS CONNECT

Sunday 23 February

LaLiga: Celta Vigo v Leganes, 1am beIN 1

EFL Championship: Brentford v Blackburn, 1.30am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Bologna v Udinese, 3am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Monchengladbach v Hoffenheim, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Bremen v Dortmund, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Hertha v Cologne, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Freiburg v Dusseldorf, 3.30am beIN SPORTS CONNECT

EFL Championship: Wigan v Millwall, 4am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Barcelona v Eibar, 4am beIN 1

Ligue 1: Marseille v Nantes, 5.30am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Besiktas v Trabzonspor, 6am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: SPAL v Juventus, 6am beIN 1

Bundesliga: Schalke v RB Leipzig, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Sociedad v Valencia, 6.30am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1, Lille v Toulouse, 8am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Fiorentina v Milan, 8.45am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Levante v Real Madrid, 9am beIN 1

Monday 24 February

LaLiga: Osasuna v Granada, 12am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Genoa v Lazio, 12.30am beIN 1

LaLiga: Alaves v Bilbao, 2am beIN SPORTS CONNECT

SPFL: St Johnstone v Rangers, 2.30am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: St Etienne v Reims, 3am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Atalanta v Sassuolo, 3am beIN 1

Serie A: Verona v Cagliari, 3am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Torino v Parma, 3am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Augsburg, 3am beIN SPORTS CONNECT

LaLiga: Valladolid v Espanyol, 4am beIN SPORTS CONNECT

Super Lig: Fenerbahce v Galatasaray, 5am beIN SPORTS CONNECT

Ligue 1: Rennes, v Nimes, 5.05am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga Wolfsburg v Mainz, 6am beIN SPORTS CONNECT

Serie A: Roma v Leece, 6am beIN 1

LaLiga: Getafe v Sevilla, 6.30am beIN 3

Serie A: Inter v Sampdoria, 8.45am beIN 1

LaLiga: Atletico Madrid v Villarreal, 9am beIN 3

Ligue 1: PSG v Bordeaux, 9am beIN SPORTS CONNECT

Tuesday 25 February

Turkish Super Lig: Rivespor v Basaksehir, 6am beIN SPORTS CONNECT

Bundesliga: Frankfurt v Union Berlin, 8.30am beIN SPORTS CONNECT

Wednesday 26 February