beIN's BUMPER TV listing during the break

beIN SPORTS 1

Friday 10 April

12am-7am: Goals Galore! Strasbourg vs Marseille St Etienne vs Lyon Hertha vs Leipzig Cagliari vs Napoli Napoli vs Roma Inter vs Cagliari

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 8

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 12

8am-10:30am: Bundesliga My Season - Dortmund's title under Klopp The Best Dribblers Karl- Heinz Rummenigge Top 11: Defenders of the 90's The Oddest Goals

10:30am-11am: Bundesliga Weekly

11am-6pm: Goals Galore! Fiorentina vs Lazio Real Madrid v Granada Barcelona vs Las Palmas Alaves v Barcelona Rennes vs PSG Marseille vs Metz

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 9

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 12

7pm-11pm: Football's Greatest Alan Shearer Clarence Seedorf Cristiano Ronaldo Dennis Bergkamp Luis Figo Ryan Giggs Steven Gerrard Thierry Henry

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 12

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 9

Saturday 11 April

12am-1:45am: Serie A: Fiorentina v Lazio

1:45am-6am: Goals Galore! Real Madrid v Granada Barcelona vs Las Palmas Alaves v Barcelona Rennes vs PSG

6am-7am: Football's Greatest: Alan Shearer and Clarence Seedorf

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 9

7:30-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 13

8am-11am: Football's Greatest Cristiano Ronaldo Dennis Bergkamp Luis Figo Ryan Giggs Steven Gerrard Thierry Henry

11am-12:50pm: Magic of El Classico: 2008/09

12:50pm-1:20pm: Sporting Rivalries: Real Madrid vs Barcelona

1:20pm-3:10pm: Magic of El Classico: 2016/17

3:10pm-3:40pm: Football's Greatest Clubs: Barcelona

3:40pm-5:30pm: Magic of El Classico: 2017/18

5:30pm-6pm: Football's Greatest Clubs: Real Madrid

6pm-6:30pm: Sporting Burst: Ep. 10

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show

7pm-8pm: 250 Great Goals: Ep 1 and 2

8pm-11pm: 500 Great Goals: Ep 1-6

11pm-11:30pm: They Keys and Gray Show: Ep. 6

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 10

Sunday 12 April

12am-1:40am: Magic of El Classico: 2008/09

1:40am-2:08am: Sporting Rivalries: Real Madrid vs Barcelona

2:08am-3:45am: Magic of El Classico: 2016/17

3:45am-4:15pm: Football's Greatest Clubs: Barcelona

4:15am-6am: Magic of El Classico: 2017/18

6am-7am: 250 Great Goals: Ep. 1 & 2

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 10

7:30am-8am: Football's Greatest Clubs: Real Madrid Galacticos

8am-11am: 500 Great Goals: Ep. 1-6

11am-6pm: Sarri’s Napoli Bologna v Napoli Lazio vs Napoli Napoli vs Benevento Napoli vs Lazio Napoli vs Udinese

6pm-7pm: Football's Greatest Clubs: Real Madrid and Galacticos

7pm-8:30pm: Football's Greatest Fernando Hierro Roberto Carlos Luis Figo

8:30pm-10:30pm: LaLiga: Hugo Sanchez

10:30- 11pm: Sporting Rivalries: Real Madrid vs Barcelona

11pm-12am: Football's Greatest Clubs: Real Madrid and Galacticos

Monday 13 April

12am-6:30am: Sarri’s Napoli Bologna v Napoli Lazio vs Napoli Napoli vs Benevento Napoli vs Lazio Napoli vs Udinese Juventus vs Napoli

6:30am-7:30am: Football's Greatest Clubs Real Madrid 50s & 60s Real Madrid Galacticos

7:30am-9am: Football's Greatest Fernando Hierro Roberto Carlos Luis Figo

9am-10:30am: Laliga: Hugo Sanchez

10:30am-11am: The Season That Was: Real Madrid

11am-6:00pm: Goals Galore! PSG vs Dijon Osasuna vs Sevilla Eibar vs Barcelona Wolfsburg v Bayern Leipzig v Bayern Udinese vs Napoli

6pm-7pm: Keys and Gray Special Review of the Decade

7pm-11pm: Football Rivalries Man Utd v Liverpool Superclasico & Viena Istanbul & Ruhrderby Old Firm & Prague

11pm-12am: The Keys and Gray Show: Review of the Decade

Tuesday 14 April

12am-6:30am: Goals Galore! PSG vs Dijon Osasuna vs Sevilla Eibar vs Barcelona Wolfsburg v Bayern Leipzig v Bayern Udinese vs Napoli

6:30am-7:30am: Football's Rivalries: Man Utd vs Liverpool

7:30am-8am: They Keys and Gray Show: Ep. 14

8am-11am: Football Rivalries Superclasico & Viena Istanbul & Ruhrderby Old Firm & Prague

11am-12pm: Goals Galore! Monaco v Lyon SPAL vs Roma

12pm-12:30pm: They Keys and Gray Show: Ep. 4

12:30pm-2:20pm: Goals Galore! Lazio vs Leverkusen Dortmund vs Leverkusen Villarreal v Real Madrid

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 11

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 14

7pm-8pm: Football's Greatest Clubs: Milan ‘80s/’90s

8pm-9:30pm: Football's GreatestL Desailly, Seeford, Cafu

9:30pm-10:30pm: Serie A Mini Milan vs Lazio Roma vs Milan

10:30pm-11pm: Football's Greatest Clubs: Milan ‘80s/’90s

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 14

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 11

Wednesday 15 April

12am-1am: Goals Galore! Monaco vs Lyon SPAL vs Roma

1am-1:30am: The Keys and Gray Show: Ep. 14

1:30-6:30am: 6:30am-7am: Goals Galore! Lazio vs Sampdoria Dortmund vs Leverkusen Villarreal vs Real Madrid

6:30am-7am: 500 Great Goals

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 11

7:30am-8am: The Keys and Gray Show: Ep. 15

8am-8:30am: Football's Greatest Clubs: Milan ‘80s/’90s

8:30am-10am: Football's Greatest: Desailly, Seeford, Cafu

10am-12pm: Goals Galore! Milan vs Lazio Roma vs Milan PSG vs Strasbourg Fiorentina vs Napoli

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 15

12:30-2:20pm: Serie A: Inter vs Juventus

2:20pm-4:10pm: Goals Galore! Monchengladbach v Schalke Barcelona vs Sporting Gijon

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 12

6:30pm-7pm: The Keys and Gray Show: Ep. 15

7pm-9pm: LaLiga Files

9-9:30pm: LaLiga Talking Football

9:30pm-10pm: LaLiga World

10pm-11pm: LaLiga Files

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 15

11:30pm-12pm: Sports Burst: Ep. 12

Thursday 16 April

12am-1am: Goals Galore! PSG vs Stasbourg Fiorentina vs Napoli

1am-1:30am: The Keys and Gray show: Ep. 15

1:30am-6:30am: Goals Galore! Inter vs Juventus Monchengladbach vs Schalke Barcelona vs Sporting Gijon

6:30am-7am: 500 Great Goals

7am-7:30am: Sports Burst: Ep. 12

7:30am-8am: The Keys and Gray Show

8am-10am: LaLiga Files: Ep. 6 and 7

10am-10:30am: Talking Football: Joaquin & Gordillo

10:30am-11am: LaLiga World

11am-12pm: Goals Galore! Toulouse vs Monaco Barcelona vs Valencia

12pm-12:30pm: The Keys and Gray Show: Ep. 16

12:30pm-6pm: Goals Galore! Milan vs Fiorentina Bayern vs Dortmund Real Madrid vs Las Palmas

6pm-6:30pm: Sports Burst: Ep. 13

6:30pm-7pm: They Keys and Gray Show: Ep. 16

7pm-11pm: Bundesliga The Werder Double Top 11: Midfielders of the 90's The Fastest Goals Dramatic Penalty Kicks Roots Bundesliga Weekly: Episode Number 37 The Best Goals: Leverkusen The Best Screamers The Best Freekicks

11pm-11:30pm: The Keys and Gray Show: Ep.16

11:30pm-12am: Sports Burst: Ep. 13

beIN SPORTS 2

Friday 10 April

12am-1am: The Bhoys Motherwell vs Celtic Rangers vs Celtic

1am-5am: Temples of Sport St Andrews Lords Alpe d'Huez Camp Nou Maracana MCG Wembley Royal Birkdale

5am-10:30am: The Bhoys Celtic vs Rangers Hearts vs Celtic Motherwell vs Celtic

10:30am-10:50am: MLS – The Movement: Soccer and LGBTQ Pride

10:50am-12:40pm: MLS Playoffs: Conf Semi-Finals

1pm-12am: MLS Playoffs Conf Semi-Finals Conference Finals MLS Cup Final



Saturday 11 April

12am-6am: Cricket's Greatest Shane Warne David Gower Sunil Gavaskar Michael Holding Richard Hadlee Wasim Akram Allan Donald Garfield Sobers Imran Khan Sachin Tendulkar Graham Gooch Muttiah Muralitharan

6am-6:40am: MLS – The Movement Can Soccer Save Us? Soccer & LGBTQ Pride

6:40am-12:10pm: MLS LAFC vs Seattle Atlanta vs Toronto Seattle vs Toronto

12pm-4:10pm: Copa Libertadore Highlights

4:10pm-6pm: Copa Lib: Flamengo vs River Plate

6pm-6:30pm: Football's Greatest: Steven Gerrard

6:30pm-7:50pm: LFC TV: Liverpool vs Dortmund

7:50pm-8:20pm: Temples of Sport: Anifield

8:20pm-8:50pm: In Conversation: Van Dijk & Wijnaldum

8:50pm-10:10pm: LFC TV: Liverpool vs Dortmund

10:10pm-11:10pm: Football Rivalries: Man Utd vs Liverpool

11:10pm-11:40pm: Football's Greatest Clubs: Liverpool

11:40pm-12:20am: In Conversation: Klopp & Wenger

Sunday 12 April

12:20am-5:20am: EFL QPR vs Cardiff Derby vs Stoke Hull vs Leeds

5:20am-5:50am: Temples of Sport: Wembly

5:50am-6:20am: 250 Great Goals: Ep. 1

6:20am-8:10am: Carabao Cup : Chelsea vs Man Utd

8:10am-8:40am: Football's Greatest: Cristiano Ronaldo

8:40am-9:40am: Man Utd vs Liverpool

9:40am-10:10am: Football's Greatest: Ryan Griggs

10:10am-10:40am: Football's Greatest Clubs: Manchester United ‘90s

10:40am-11:10am: Football's Greatest: Ruud Van Nistelrooy

11:10am-4:10pm: Copa Sudamericana Highlights

4:10pm- 6:10pm: Copa Sudamericana: Colon vs Del Valle

6:10pm-7:10pm: Football's Rivalries: North London & Croatia

7:10pm-8:10pm: The Lane

8:10pm-8:40pm: Home Again

8:40pm-9:10pm: Carabao Cup Mini: Arsenal vs Tottenham

9:10pm-11pm: Carabao Cup: Arsenal vs Tottenham

11pm-11:30pm: Football's Greatest: Jurgen Klinsmann

11:30pm-12am: Temples of Sport: Wembley

Monday 13 April

12am-6am: SPFL Kilmarnock vs Rangers Hibernian vs Rangers Hamilton vs Celtic Rangers vs Celtic (Mini) Celtic vs Rangers (Mini)

6am-7am: Football Rivalries: North London & Croatia

7am-8am: The Lane

8am-8:30am: Coming Home – Spurrs

8:30am-9am: Carabao Cup Mini: West Ham vs Tottenham

9am-10:50am: Carabao Cup: Arsenal vs Tottenham

10:50am-11:20am: Football's Greatest: Jurden Klinsmann

11:20pm-11:50am: 250 Great Goals: Ep. 1

11:50am-3:30pm: Arsenal TV Season Review 94/95 Arsenal vs Brighton

3:30pm-4pm: Chelsea TV

4pm-4:15pm: Inside Chelsea

4:15pm-6:30pm: Chelsea TV

6:30pm- 8:10pm: Arsenal TV: Season Review 94/95

8:10pm-8:40pm: Football's Greatest: Thierry Henry

8:40pm-11:20pm: Liverpool TV

11:20pm-11:50pm: Football's Greatest: Thierry Henry

11:50pm- 12:05am: Carabao Cup Classic: Liverpool vs Chelsea

Tuesday 14 April

12am-5:20am: Carabao Cup Liverpool vs Arsenal Lazio vs Sampdoria Man City vs Aston Villa

5:20am-5:50am: 250 Great Goals

5:50am-9:30am: Arsenal TV Season Review 94/95 Arsenal vs Brighton

9:30am-12:10pm: Liverpool TV Norwich v Liverpool Liverpool v Dortmund

12:10pm-4:40pm: PSL Lahore v Islamabad Islamabad v Quetta Lahore v Quetta Lahore v Karachi Islamabad v Peshawar Lahore v Peshawar Multan v Peshawar Islamabad v Karachi Lahore v Multan

4:40pm-5:10pm: Sporting Rivalries: The Ashes

5:10pm-5:40pm: Crickets Greatest: Shane Warne

5:40pm-12am: EFL Play-offs

Reading v Huddersfield

Fulham vs Aston Villa

Derby vs Aston Villa

Wednesday 15 April

12am-1:40am: Scottish Cup: Celtic vs Rangers

1:40am-3:20am: Betford Cup: Celtic vs Rangers

3:20am-5:05am: Football Rivalries: Celtic Vs Rangers

5:05am-6am: Football Rivalries: The Old Frim and Prague

6am-8:40am: Championship: Reading v Huddersfield

8:40am-12:20pm: EFL Fulham vs Aston Villa Derby vs Aston Villa

12:20pm-12:50pm: Temples of Sport: Wembley

12:50pm-2:10pm: Liverpool tv: Liverpool vs New Castle

2:20pm-3:55pm: Chelsea TV Best of: Lampard 2 Premier League Years 07/08 Premier League Years 08/09 UCL: Greatest Goals

3:55pm-5:35pm: Arsenal TV: Season Review 95/95

5:35pm-12am: Carabao Cup Arsenal vs Man City (Classic) Man Utd vs Derby West Ham vs Tottenham Tottenham vs Watford (Mini) Liverpool vs Arsenal



Thursday 16 April

12:05am-6am: Copa America (Mini Match) Brazil vs Bolivia Argentina vs Colombia Brazil vs Venezuela Argentina vs Paraguay Brazil vs Peru Brazil vs Paraguay Venezuela vs Argentina Colombia vs Chile Uruguay vs Peru Brazil vs Argentina Chile vs Peru Argentina vs Chile Brazil vs Peru

6am-12:20pm: Carabao Cup Man Utd vs Derby West Ham vs Tottenham (Mini) Tottenham vs Watford Liverpool vs Arsenal

12:20-5:40pm: Copa America Brazil vs Paraguay Venezuela vs Argentina Colombia vs Chile Uruguay vs Peru Brazil vs Argentina Chile vs Peru Argentina vs Chile Brazil vs Peru

5:40pm-6pm: Talking Talent: Angel Di Maria

6pm-11:40pm: Best of: Tom Rogic

11:40pm-12am: Talking Talent Patrick Vieira

beIN SPORTS 3

Friday 10 April

12am-6:30M: Big Ten Highlights and WTA: My Story WTA Big Ten Highlights 2019: Dubai WTA My Story: Elise Mertens WTA Big Ten Highlights 2019: Indian Wells WTA My Story: Sofia Kenin WTA Big Ten Highlights 2019: Miami WTA My Story: Coco Vandeweghe WTA Big Ten Highlights 2019: Madrid WTA My Story: Dominika Cibulkova WTA Big Ten Highlights 2019: Rome WTA My Story: Elina Svitolina WTA Big Ten Highlights 2019: Cincinnati WTA My Story: Anett Kontaveit WTA Big Ten Highlights 2019: Wuhan WTA My Story: Donna Vekic WTA Big Ten Highlights 2019: Beijing WTA My Story: Karolina Pliskova WTA Big Ten Highlights 2019: Shenzen WTA My Story: Ashleigh Barty WTA My Story: Karolina Pliskova WTA Birmingham 2019: Pliskova v Pliskova WTA Eastbourne 2019: Final WTA Zhengzhou 2019: Final

6:30am-12pm: Best of Piliskova 2019

12pm-3pm: Fed Cup: Highlights

3pm-5:30pm: Davis Cup Highlights

5:30pm-6:30pm: Sporting Rivals: Sir Garethe Edwards and Rafael Nadal

6:30pm-12pm: Rugby Rivalries

Saturday 11 April

12am-1:35am: The Gat-Trick

1:35am-4:05am: Welsh Super Series Bala Triathlon Gower Triathlon Llanelli Triathlon Sandman Triathlon Snowman Triathlon Steelman Triathlon



4:05am-5:45am: Mass Participation Newport Marathon SwanseaTriathlon Long Course Weekend

5:45am-6:15am: Sporting Greats: Sir Gareth Edwards

6:15am-11:45am: Test Match: Wales vs Wallabies

11:45am-1:30pm: The Gat-Trick

1:30pm-5:30pm: Six Nations Mini France vs Wales Italy vs Wales Wales vs England Scotland vs Wales Wales vs Ireland

5:30pm-6pm: Gearing Up: Ep. 1

6pm-6:30pm: Mobil 1 The Grid: Ep. 4

6:30pm-7pm: Sporting Greats: Colin McRae

7pm-7:30pm: Ferrari Challenge Highlights

7:30pm-8pm: FIA Truck Racing Highlights

8pm-8:30pm: FIA Formula International Championship 2019

8:30pm-9pm: Monza Rally Show

9pm-10pm: Racing Files

10pm-10:50pm: The Hell: Ep. 2

10:50pm-11:50pm: Goodwood Highlights 2019

11:50pm-12am: WTA My Story: Elise Mertens

Sunday 12 April

12am-2:55am: Belgian Rally Champtionship 2019 Tac Rally Rallye de Wallonie Sezoensrally Renties Ypres Rally ConXion Omloop van Vlaanderen East Belgian Rally Rallye du Condroz

2:55am-3:50am: Asian Le Mans Series Highlights

3:50am-4:50pm: Euopean Le Mans Series 2019

4:50pm-5:20pm: G Series 2020

5:20pm-5:50am: Sporting GreatsL Colin McRae

5:50am-6:20am: Mobil 1 The Grid: Ep. 4

6:20am-6:50am The Ferrari Challenge: Valencia

6:50am-7:40am: The Hell: Ep. 2

7:40am-8:10am: FIA Truck Racing

8:10am-8:40am: FIA Formula International Championship 2019

8:40am-9:10am: Monza Rally Show

9:10am-10:10am: Goodwood Highlights 2020

10:10am-10:40am: Sporting Greats: Colin McRae

10:40am-11:40am: Racing Files

11:40am-7:30pm: WTA WTA Miami 2019: Quarter Final - Barty v Kvitova WTA Beijing 2019: Barty v Kvitova WTA Finals 2019: Barty v Kvitova WTA My Story: Ashleigh Barty WTA Big Ten Highlights 2019: Miami WTA Big Ten Highlights 2019: Shenzen

7:30pm-8pm: Sporting Rivalries: The Ashes

8pm-9pm: Crickets Greatest: Adam Gilchrist and Glenn McGrath

9am-9:30am: Sporting Greats: Mal Meninga

9:30pm-10pm: Temples of Sport: MCG

10pm-10:30pm: Sporting Greats: Ian Thorpe

10:30pm-12am: Crickets Greatest: Dennis Lillee, Shane Warne, Allan Border

Monday 13 April

12am-5am: Visma Ski Classics 2019 La Venosta Kaiser Maximilian Lauf La Diagonela

5am-5:55am: Ski Mountaineering: France and Andorra

5:55am-6:10am: WTA My Story: Ashleigh Barty

6:10am-7:10am: WTA Big Ten Highlights Miami Shenzen

7:10am-7:40am: Sporting Rivalries: The Ashes

7:40am-8:40am: Cricket’s Greatest: Adam Gilchrist and Glenn McGrath

8:40am-9:10am: Sporting Greats: Mal Meninga

9:10am-9:40am: Temples of Sport: MCG

9:40am-10:10am: Sporting Greats: Ian Thorpe

10:10am-11:40am: Crickets Greatest: Dennis Lillee, Shane Warner, Allan Border

11:40am-11:55am: WTA My Story: Ashleigh Barty

11:55pm- 5pm: Davis Cup 2019: Serbia vs Russia

5pm-6pm: WTA My Story Sofia Kenin Elina Svitolina Anett Kontaveit Karolina Pliskova

6pm-6:30pm: Outside the Ball: Ep. 5

6:30pm-12am: Sporting Rivalries Federer v Nadal Argentina v Brazil South Africa v New Zealand Ali v Frazier Romania v USSR Miracle on Ice USSR v USA England v France The Big Three Holland v Germany Coe v Ovett



Tuesday 14 April

12am-5:40am: Futsal AFCON Guinea Equatorial vs Mauritius Morocco vs Libya Egypt vs Guinea Angola vs Mozambique

5:40am-6am: WTA My Story: Karolina Pliskova

6am-11:30am: Sporting Rivalries: Federer v Nadal Argentina v Brazil South Africa v New Zealand Ali v Frazier Romania v USSR Miracle on Ice USSR v USA England v France The Big Three Holland v Germany Coe v Ovett

11:30am-6:15pm: Davis Cup 2019: Spain vs Argentina

6:15pm-6:30pm: WTA My Story: Dayana Yastremska

6:30pm-7pm: Outside the Ball

7pm-9:30pm: Barty: Comebacks – Beijing

9:30pm-9:45pm: WTA My Story: Ashleigh Barty

9:45pm-12am: Barty Comebacks: WTA Finals 2019

Wednesday 15 April

12am-5:45am: Futsal AFCON Morocco vs Guinea Equatorial Egypt vs Angola Mozambique vs Guinea Libya vs Guinea Equatorial

5:45am-7:15am: Euro Hockey League: Final

7:15am-9:45am: FIH Pro League Highlights

9:45am-10:15am: Outside the Ball

10:15am-10:45am: Gearing Up: Ep. 1

10:45am-11:45am: Asian Le Mans: Year End Review Show

11:45am-12pm: WTA My Story: Anett Kontaveit

12pm-4:30pm: Sporting Greats: Ivan Lendi

4:30pm-5:30pm: Sporting Greats: Mats Wilander and Ivan Lendi

5:30pm-6pm: Outside the Ball

6pm-6:30pm: Sporting Greats: Sir Gareth Edwards

6:30pm-8:10pm: The Gat-Trick

8:10pm-12am: Six Nations Mini France vs Wales Italy vs Wales Wales vs England Scotland vs Wales Wales vs Ireland



Thursday 16 April