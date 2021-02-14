Rangers v Kilmarnock February 14, 2021 21:43 6:04 min SPFL: Rangers v Kilmarnock Highlights Kilmarnock Rangers Football SPFL -Latest Videos 0:48 min Solskjaer slams VAR in frustrated rant 5:33 min SPFL: Aberdeen v St Mirren 6:26 min SPFL: Dundee United v Livingston 8:50 min SPFL: St Johnstone v Celtic 7:07 min SPFL: Motherwell v Hamilton 4:03 min Serie A: Sampdoria v Fiorentina 6:04 min SPFL: Rangers v Kilmarnock 4:00 min Serie A: Crotone v Sassuolo 3:22 min Serie A: Cagliari v Atalanta 4:29 min Serie A: Roma v Udinese