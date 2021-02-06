Atalanta v Torino February 7, 2021 00:29 4:14 min Serie A: Atalanta v Torino Highlights Atalanta Torino Football Serie A -Latest Videos 1:33 min LaLiga: Sevilla v Getafe 1:33 min Ocampos injury sours bitter Sevilla victory 1:34 min LaLiga: Levante v Granada 1:32 min LaLiga: Elche v Villarreal 1:31 min Nine-man Newcastle piles more misery on Saints 3:02 min Bundesliga: Borussia Moenchengladbach v FC Koln 1:31 min Premier League: Fulham v West Ham United 1:31 min Hammers bemused after Soucek red card 8:08 min Six Nations: England v Scotland 3:24 min Serie A: Juventus v Roma