Nashville SC v Atlanta United March 2, 2020 07:11 3:57 min MLS: Nashville SC v Atlanta United Highlights Atlanta United FC Football MLS Nashville SC -Latest Videos 3:56 min MLS: Portland Timbers v Minnesota United 3:57 min MLS: Seattle Sounders v Chicago Fire 4:00 min MLS: Columbus Crew v New York City FC 3:59 min MLS: Orlando City v Real Salt Lake 4:00 min MLS: Vancouver Whitecaps v Sporting KC 3:55 min MLS: FC Dallas v Philadelphia Union 4:00 min MLS: New York Red Bulls v Cincinnati 3:59 min MLS: Houston Dynamo v LA Galaxy 3:57 min MLS: Nashville SC v Atlanta United 3:57 min Atlanta Utd star Josef Martinez suffers ACL tear