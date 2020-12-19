Zidane reveals Hazard won't make Eibar trip December 20, 2020 00:45 0:41 min Coach Zinedine Zidane revealed on Sunday (AEDT) that Eden Hazard remains unfit for Real Madrid as it prepares to travel to Eibar in search of more valuable points in the LaLiga title race. Interviews Eibar Real Madrid Football Eden Hazard laliga Zinedine Zidane -Latest Videos 3:10 min EFL Championship: Brentford v Reading 2:22 min EFL Championship: Norwich City v Cardiff City 0:41 min Hazard out of Eibar clash but closes in on return 3:05 min European Champions Cup: Clermont v Munster 3:05 min Clermont stunned by late Munster surge 1:30 min Premier League: Newcastle United v Fulham 0:41 min Zidane reveals Hazard won't make Eibar trip 1:31 min LaLiga: Sevilla v Real Valladolid 0:43 min Sad sub Sane gets backing from Muller and Lewy 3:42 min Serie A: Parma v Juventus