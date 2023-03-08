beIN SPORTS تسلط الضوء على ريادة المرأة في الطب الرياضي من قبل beIN SPORTS March 8, 2023 14:17 3:42 دقيقة شهد المؤتمر الطبي الرياضي الآسيوي السابع الذي استضافته العاصمةُ القطرية الدوحة، مشاركةً نسويةً قياسية من مختلف أنحاء القارة الصفراء والعالم، وكانت المرأةُ العربية في مقدمة المشاركات في اختصاصاتٍ عدة. مقابلات تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة المرأة والرياضة.. قصة نجاح رغم العقبات والصعوبات 1:37 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يحجب القميص رقم 16! 3:42 دقيقة تسليط الضوء على ريادة المرأة في الطب الرياضي 1:30 دقيقة كـارين كـارني في مقابلة مع beIN SPORTS 0:59 دقيقة الحكومة البريطانية تواصل دعم الرياضة النسوية 0:54 دقيقة ميسي – مبابي .. تكامل قد يحدث الفارق 0:37 دقيقة الصحافة الألمانية تطالب ناغلسمان بفوز كبير 0:34 دقيقة مواجهة مليئة بالتشويق بين توتنهام وميلان 3:42 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل قلب الطاولة على بايرن 2:37 دقيقة بايرن في مواجهة صعبة أمام سان جيرمان