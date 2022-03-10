وودز يحتفل بدخوله قاعة المشاهير من قبل beIN SPORTS March 10, 2022 14:27 1:26 دقيقة احتفل أسطورة الغولف تايغر وودز بدخول قاعة المشاهير عبر احتفالية أقيمت مساء الأربعاء. تقارير إخبارية تايغر وودز الغولف -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة تقنية فريدة في قطر تعتمد على الطائرات دون طيار 0:42 دقيقة الجمعية الرياضية السلاوية تهزم فيروفياريو دا بايرا 2:26 دقيقة تشيلسي سيطلب إذناً يتيح له العمل بشكل طبيعي 2:55 دقيقة جماهير ريال مدريد تثني على تألق كريم بنزيمة 1:26 دقيقة وودز يحتفل بدخوله قاعة المشاهير 1:27 دقيقة خيمينيس يثمّن رسائل الدعم التي تلقاها عقب إصابته 1:50 دقيقة تشيلسي أمام فرصة تعزيز مركزه الثالث 3:23 دقيقة ليستر يتطلع لمواصلة نتائجه الجيدة 1:16 دقيقة اختبار صعب لإشبيلية أمام وست هام 2:29 دقيقة غلطة سراي للخروج بنتيجة إيجابية من الـ"كامب نو"