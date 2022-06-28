وهران حلقة الوصل بين الوفود المشاركة من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 10:25 3:13 دقيقة تُعد القرية المتوسطية بوهران حلقة وصلٍ بين الوفود المشاركة من مختلف الدول حيث أقيمت بها معارضٌ وفضاءاتٌ ثقافية لتوفير الراحة التامة للرياضيين. تقارير إخبارية وهران ألعاب البحر الأبيض المتوسّط -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة بوتمان يودّع ليل قبل انتقاله إلى نيوكاسل 3:13 دقيقة وهران حلقة الوصل بين الوفود المشاركة 6:19 دقيقة الجزائر تواصل تربعها على صدارة الترتيب 0:31 دقيقة الهلال يحافظ على لقبه بطلاً للدوري السعودي 0:37 دقيقة لا جديد بين برشلونة ووكيل عثمان ديمبيلي 0:30 دقيقة مونبلييه يعلن رسمياً ضم وهبي الخزري 1:51 دقيقة حارس مرمى منتخب لبنان ينتقل إلى العروبة السعودي 5:03 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون 0:26 دقيقة أرسنال يعلن تعاقده مع الحارس الأميركي الدولي تورنر 0:45 دقيقة المفاوضات بين دي ماريا ويوفنتوس تشهد تقدماً