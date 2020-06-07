وقالت العائلة إن توماس أصيب بسكتة دماغية في 24 أيار/مايو بسبب تمزق في أحد شرايين جذع الدماغ، وفارق الحياة الجمعة.

وقالت زوجة الملاكم السابق بيكي توماس "لقد فقدت عالمي، صديقي المفضل وشريكي الروحي طيلة 24 عاما. كورت عاش حياته إلى أقصى حد، وسأكون ممتنة للأبد بأني زوجته".

وشارك توماس في أولمبياد مونتريال عام 1976، لكنه خسر فرصته بالحصول على ميدالية في الأولمبياد التالي عندما قاطع الأميركيون ألعاب موسكو 1980.

وفي بطولة العالم عام 1978 في ستراسبورغ الفرنسية، نال توماس الذهبية في التمارين الأرضية، مانحاً الولايات المتحدة لقبها العالمي الأول عند الرجال، ثم كرر هذا الأمر في بطولة عام 1979 في فورت وورث الأميركية (ولاية تكساس).

وكان تتويجه بالذهب في فرنسا بمثابة مفاجأة كبيرة لدرجة أن أحدا لم يتوقع ذلك، ما أدى إلى تأخير في مراسم تسليم الميداليات لأن المنظمين احتاجوا الى بعض الوقت لإيجاد العلم الأميركي.

ونال توماس ما مجموعه ست ميداليات في بطولة العالم لعام 1979، وهو رقم قياسي أميركي لعدد الميداليات في بطولات العالم نجحت سيمون بايلز في معادلته قبل عامين.

وقرر توماس الاعتزال مباشرة بعد مقاطعة الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980.