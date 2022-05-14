وجاء البريطاني دان بروكس في المركز الثاني وحل الهندي انيش شيتي في المركز الثالث، وشارك في السباقِ ثلاثون متسابقا وصل ستة ٌ منهم إلى النهائي الذي اُقيم في شرق لندن، وستتبعُ سباقَ لندن خمسُ جولات أخرى في سويسرا، وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

